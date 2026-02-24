Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації

Гераскевич: Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації

«Моя мама і моя дівчина мали поїхати на фінальні заїзди на Олімпіаду, вболівати за мене 13 лютого.

Ми зняли житло і мали провести цей час в досить святковій атмосфері. На жаль, цього всього не трапилось. Всі були дуже засмучені. Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях. Наскільки довго ми готувалися, наскільки довго готувався мій тато, наскільки ми довго йшли до цієї мети... І, звичайно, для них це також було дуже сумно, як і для нас з татом», – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце