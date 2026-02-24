Головна Спорт Новини
Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації
МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді
фото: Getty Images

Гераскевич: Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації

«Моя мама і моя дівчина мали поїхати на фінальні заїзди на Олімпіаду, вболівати за мене 13 лютого.

Ми зняли житло і мали провести цей час в досить святковій атмосфері. На жаль, цього всього не трапилось. Всі були дуже засмучені. Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях. Наскільки довго ми готувалися, наскільки довго готувався мій тато, наскільки ми довго йшли до цієї мети... І, звичайно, для них це також було дуже сумно, як і для нас з татом», – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

Теги: спорт Олімпіада скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич олімпійські ігри

Шлепер вирішила відновити свою кар'єру, і тому її спільний виступ з сином став можливим
Мати та син уперше в історії Білих Олімпіад одночасно представлять свою країну
26 сiчня, 13:45
Гераскевич наголосив, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
Загрожує дискваліфікація? Гераскевич знову з'явився у «шоломі пам'яті» попри заборону МОК
10 лютого, 17:12
Хан Дасом та Лі Ий-джін не просто дискваліфікували, а й повністю видалили з сайту Олімпіади
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
12 лютого, 16:34
Ковзаняр Методей Їлек зумів зробити те, що не вийшло на цій Олімпіаді у його кумирки Мартіни Саблікової
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
14 лютого, 02:53
Гераскевич: Ми маємо не допустити поширення російської пропаганди у спорті
Гераскевич: Починаємо роботу над проєктом з підтримки сімей спортсменів, зображених на шоломі
15 лютого, 19:10
Хеттіх-Вальц знялася зі спринтерських перегонів, які відбулися 14 лютого 2026 року
На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ
16 лютого, 12:11
Атле Льє Макграт планував обміняти срібло минулорічного Чемпіонату світу у слаломі на золото Олімпіади
Крах мрії. Норвезький гірськолижник пішов до лісу після вильоту з Олімпіади
18 лютого, 23:48
Бреді Ткачук вперше в кар'єрі став олімпійським чемпіоном
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Вчора, 23:45

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті
Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації
Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Михайлюк набрав три очки у грі НБА

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
