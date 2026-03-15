Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: «Значна частина людей у Кабміні не з монобільшості. Просто ніхто на це не звертає уваги з тих»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею створення так званої «коаліції національної єдності» у Верховній Раді. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Вважаю, що це не буде корисно й потрібно. Часто це звучить як гасло – «коаліція національної єдності», але що це насправді має бути? Коаліція національної єдності – це коли голосуються і впроваджуються необхідні закони або реформи, які направлені на національну єдність, а не на досягнення під час війни якихось своїх дуже вузьких політичних цілей», – підкреслив глава України.

Президент також нагадав, що раніше лунали пропозиції щодо створення Кабінету міністрів національної єдності. Водночас він зазначив, що в уряді впродовж багатьох років працювали представники різних політичних партій, і значна частина міністрів не належить до монобільшості. За словами Зеленського, про це добре відомо, однак ті, хто говорить про створення нібито нового уряду, часто не звертають на це уваги. Він додав, що для нього не є принциповим, до якої партії належить людина – головне, щоб Кабмін ефективно працював.

«І ці пропозиції точно направлені не на якіснішу роботу, і на роз'єднання, а не на обʼєднання. Сьогодні нікому нічого не заважає голосувати за ті чи інші закони, наприклад, від Міжнародного валютного фонду або інші потрібні для функціонування держави. Що заважає людям приходити і робити свою роботу – голосувати за закони, які потрібні державі?», – зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що всі необхідні законопроєкти вже підготовлені, і депутати можуть долучатися до роботи та голосувати за них. Він поставив під сумнів аргументи про те, що в нинішній політичній конфігурації ухвалювати рішення нібито неможливо, а ситуація зміниться після створення так званої «коаліції національної єдності». На думку Зеленського, навіть у разі формування такої коаліції депутати працюватимуть разом недовго, адже з часом політичні суперечки між ними все одно відновляться, що, за його словами, є характерною рисою парламентської політики.

«Нехай зберуться, трішечки прийдуть в себе і почнуть працювати. Можна сперечатись про ті чи інші нові проєкти кодексів, можна сперечатись про деякі внутрішні питання. Але питання оборони і фінансів для України не мають обговорюватись довго. Для чого в той чи інший закон або від ЄС або від МВФ тисяча поправок? Для кого ці поправки? Чому ця одна партія «Слуга народу» повинна сидіти і викреслювати ці поправки? Парламентська криза? Знаєте, криза у людей в голові. Я не про суспільство говорю зараз, а про частину так званих «державників». Криза завжди тоді, коли ти саме її шукаєш і точно її не вирішуєш», – підсумував глава України.

Новина доповнюється...

