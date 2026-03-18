Зеленський зустрівся з іспанським монархом

Український лідер подякував іспанському королю за незмінну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Його Величності та народу Іспанії за незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії. Зокрема, президент висловив вдячність за прихисток 240 тис. українців, які були змушені залишити свій дім через війну.

Український лідер зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI фото: Офіс президента

Крім того, український лідер розповів про дипломатичну роботу для досягнення миру. Він наголосив, що Україна робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію. Глава держави провів переговори з керівництвом країни, а також зустрівся з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Як повідомлялося, українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence. Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони.

Президент додав, що Україна вже має власні напрацювання у сфері безпілотних систем і готова до їх масштабування. Очікується, що співпраця дозволить розширити виробничі можливості та посилити обороноздатність країни.