Француженка Алізе Корне зняла майку на корті та змінила правила тенісу (відео)

Сексистський скандал вибухнув на US Open-2018, де спортсменка переодягнула верхню частину свого ігрового костюма прямо на корті

У першому турі Відкритої першості США з тенісу 31-ша ракетка світу Алізе Корне отримала несподіване попередження від судді на вишці за те, що зняла на корті майку.

На суддю обрушився шквал критики, незважаючи на те, що він всього лише дотримувався букви правил. Тепер це правило, судячи з усього, більше не існує.

28-річна француженка грала свій перший матч на турнірі у 38-градусну спеку й у перерві між другим і третім сетами пішла у роздягальню, щоб переодягнутися.

Повернувшись на корт, вона виявила, що одягла майку навиворіт, тут же зняла її й одягнула, як потрібно.

У даному випадку не йдеться про прилюдне оголення грудей: під майкою в Алізе був звичайний спортивний бюстгальтер червоного кольору. Проте суддя вказав тенісистці, що вона порушила правила Асоціації жіночого тенісу (WTA).

Alizé Cornet showed the most dangerous thing in sport is a woman's body, writes Anya Alvarez. https://t.co/d1cGymV6NN #USOpen pic.twitter.com/lSN0SOz9uZ