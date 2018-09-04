Француженка Алізе Корне зняла майку на корті та змінила правила тенісу (відео)



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Алізе Корне. Фото EPA

Сексистський скандал вибухнув на US Open-2018, де спортсменка переодягнула верхню частину свого ігрового костюма прямо на корті

У першому турі Відкритої першості США з тенісу 31-ша ракетка світу Алізе Корне отримала несподіване попередження від судді на вишці за те, що зняла на корті майку.

На суддю обрушився шквал критики, незважаючи на те, що він всього лише дотримувався букви правил. Тепер це правило, судячи з усього, більше не існує.

28-річна француженка грала свій перший матч на турнірі у 38-градусну спеку й у перерві між другим і третім сетами пішла у роздягальню, щоб переодягнутися.

Повернувшись на корт, вона виявила, що одягла майку навиворіт, тут же зняла її й одягнула, як потрібно.

У даному випадку не йдеться про прилюдне оголення грудей: під майкою в Алізе був звичайний спортивний бюстгальтер червоного кольору. Проте суддя вказав тенісистці, що вона порушила правила Асоціації жіночого тенісу (WTA).

Alizé Cornet showed the most dangerous thing in sport is a woman's body, writes Anya Alvarez. https://t.co/d1cGymV6NN #USOpen pic.twitter.com/lSN0SOz9uZ — Guardian US (@GuardianUS) 30 серпня 2018 р.

І що, він має рацію?

Справді, правила говорять, що жінки на US Open не можуть переодягатися на корті та зобов'язані піти для цього у роздягальню. За правилами, Алізе Корне допустила порушення Кодексу поведінки гравця.

Таке порушення прирівнюється до нецензурної лайки й інших неналежних дій гравця між розіграшами. Перше таке порушення загрожує попередженням, друге – позбавленням очка, третє – програним геймом, а четверте – поразкою у матчі.

Алізе Корне програла у трьох сетах шведці Йоханні Ларссон, але незначний, здавалося б, інцидент з перевдяганням француженки затьмарив спортивний результат матчу.

На US Open заговорили ще про одне маловідоме правило, яке дискредитує жінок.

Подвійні стандарти

Справа у тому, що у спеку на кортах «Флашинг-Медоуз» можна регулярно бачити тенісистів-чоловіків, що знімають у перерві між геймами майки, і нікому навіть не спадає на думку робити їм зауваження, і тим більше, офіційні попередження.

Окрім того, тенісисти часто переодягаються у перерві між геймами, сидячи поруч з кортом. А спека у цьому році на кортах US Open нестерпна: у чоловічій сітці вже п'ять тенісистів знялися через неї з турніру.

Рішення судді багато хто вважав невиправданим: колишня австралійська тенісистка Кейсі Деллаква назвала його сміховинним, а п'ятиразова чемпіонка турнірів Grand Slam у парному розряді Бетані Маттек-Сандс – відверто слабким.

Колишня капітан британської збірної у Кубку Федерацій Джуді Маррей заявила, що це правило – приклад подвійних стандартів у тенісі.

Нікому не спадає на думку заборонити Новаку Джоковичу демонструвати на корті оголені груди. Фото Reuters

Коментар WTA і US Open

Керівництво WTA заявило, що Алізе Корне незаслужено отримала попередження та покарана не буде. Асоціація вирішила прояснити правила: тепер тенісистки можуть не йти у роздягальню, щоб переодягнутися.

«Це рішення не було засновано на правилах WTA, так як у WTA немає правил, що забороняють переодягати спортивний одяг на корті, - йдеться у заяві асоціації. - Це правило турніру Grand Slam, і ми раді, що USTA (Асоціація тенісу Сполучених Штатів) тепер його змінила».

«Усі тенісисти та тенісистки можуть переодягати свої майки, сидячи у кріслі для гравців. Це не є порушенням Кодексу, - йдеться у заяві US Open. - Спортсменки при бажанні можуть переодягнути свій топ у більш затишному місці поруч з кортом, якщо воно є. Швидка зміна спортивного одягу не буде вважатися взятою тенісисткою перервою».

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Джерело: BBC