Олімпіада-2018. Кузьміна виграла гонку мас-старту, сестри Семеренко - за межами топ-15

Ще одна українка Юлія Джима не потрапила до гонки мас-старту

У суботу, 17 лютого, на Олімпійських іграх 2018 року відбулася біатлонна гонка мас-старту у жінок. Збірну України у цій гонці представляли тільки дві спортсменки: Віта Семеренко та Валя Семеренко. Юлія Джима в індивідуальній гонці фінішувала двадцятою, і не потрапила до мас-старту. Джима у світовому рейтингу була 16-ю. Тобто за крок до офіційної

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Анастасія Кузьміна. Фото: Getty Images

Ще одна українка Юлія Джима не потрапила до гонки мас-старту

У суботу, 17 лютого, на Олімпійських іграх 2018 року відбулася біатлонна гонка мас-старту у жінок. Збірну України у цій гонці представляли тільки дві спортсменки: Віта Семеренко та Валя Семеренко.

Юлія Джима в індивідуальній гонці фінішувала двадцятою, і не потрапила до мас-старту. Джима у світовому рейтингу була 16-ю. Тобто за крок до офіційної путівки в мас-старт. Це третя дисципліна, де не змагалася лідер збірної України з біатлону.

Напередодні гонки від Валі Семеренко чогось очікувати було складно, поборотися за високі місця могла хіба Віта — її виступ і був останньою надією українського біатлону в особистих гонках.

Фаворитками цією гонки були Лаура Дальмайєр та Анастасія Кузьміна — найкращі дві біатлоністки Олімпіади. Їх перша очна сутичка на Олімпіаді закінчилася впевненою перемогою Дальмайєр — німкеня в пасьюті легко здолала Кузьміну, яка дуже невпевнено діяла на стрільбищі. На щось схоже Лаура сподівалася і цього разу, адже за швидкістю з Анастасією у Пхьончхані не посперечатися: Дальмайєр не може похвалитися таким потужним ходом.

Гонка розпочалася на високих швидкостях і представниці нашої збірної підходили до першого вогневого рубежа за межами топ-20. Тим часом Анастасія Кузьміна і Деніз Геррман пішли у відрив від основної групи.

Перше «стрільбище» Віта Семеренко пройшла чисто і програвала лідеру близько 17 секунд, йшовши по дистанції на 14 позиції. На жаль, Валя Семеренко допустила одну хибу і поступалася лідеру більше 40 секунд.

Анастасія Кузьміна пішла у відрив і другий вогневий рубіж пройшла чисто, збільшивши свої шанси на перемогу у гонці. Віта Семеренко та Валя Семеренко друге «стрільбище» також пройшли без жодного промаху, посідаючи 11-те та 22 місце відповідно.

А ось третій вогневий рубіж став фатальним для Віти Семеренко. Вона допустила три промахи, що фактично відкинуло всі шанси на медальний п’єдестал у гонці. Валя пройшла цей рубіж чисто і обігнала свою сестру на дистанції.

Кузьміна продовжувала лідирувати в гонці, виграючи у переслідувачок більше 30 секунд. Словацька спортсменка пройшла четвертий вогневий рубіж з одним промахом і загострила боротьбу в гонці. Дар’я Домрачева відстрілялася чисто і скоротила відставання від Кузьміної до 10 секунд. Українки останній вогневий рубіж пройшли чисто, але це ніяк не рятувало їх від краху в цій гонці.

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна стала олімпійською чемпіонкою і виграла третю медаль на Олімпіаді-2018. Срібло та бронза у Дар'ї Домрачевої з Білорусі та Тіріл Екгофф з Норвегії відповідно.

Українські біатлоністки сестри Семеренко знову провалилися - Валя - 19-а, Віта - 24-а.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Гонка мас-старту, жінки

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (0+0+0+1) 35:23.0

2. Дар'я Домрачева (Білорусь) (0+0+1+0) +18.8

3. Тіріл Екгофф (Норвегія) (1+0+1+0) +27.7

...

19. Валя Семеренко (Україна) (1+0+0+0) + 2:16.9

24. Віта Семеренко (Україна) (0+0+3+0) + 3:02.1