Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу

Матчі Фіналу учотирьох жіночого Кубка України пройдуть 1-2 березня

Київ прийме Фінал чотирьох Кубка України серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матчі пройдуть 1-2 березня в столичному ПС Венето.

У січні відбувся перший етап Кубка України, який визначив учасників Фіналу чотирьох. Там зіграють кращі дві команди кожної з груп першого етапу: «Будівельник», «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС», ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. та «Київ-Баскет».

Відповідно до регламенту в півфінальних парах переможці груп першого етапу будуть розведені. Таким чином за вихід до вирішального матчу Фіналу чотирьох Кубка України серед жіночих команд зіграють:

«Будівельник» (Київ) – «Київ-Баскет» (Київ)

«ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.» (Одеса) – «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» (Івано-Франківськ)

Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет», який у минулому сезоні у вирішальному матчі обіграв Франківськ-Прикарпаття 73:72.

Серед учасників Фіналу чотирьох найбільше перемог у Кубку України має ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д., який вигравав трофей у 2016 та 2018 роках.

По одному титулу в активі мають «Будівельник» (2022) та «Київ-Баскет» (2025), а «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» минулого року вперше в своїй історії грав у фіналі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)