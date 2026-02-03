Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу
Матчі Фіналу учотирьох жіночого Кубка України пройдуть 1-2 березня
Київ прийме Фінал чотирьох Кубка України серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Матчі пройдуть 1-2 березня в столичному ПС Венето.
У січні відбувся перший етап Кубка України, який визначив учасників Фіналу чотирьох. Там зіграють кращі дві команди кожної з груп першого етапу: «Будівельник», «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС», ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. та «Київ-Баскет».
Відповідно до регламенту в півфінальних парах переможці груп першого етапу будуть розведені. Таким чином за вихід до вирішального матчу Фіналу чотирьох Кубка України серед жіночих команд зіграють:
- «Будівельник» (Київ) – «Київ-Баскет» (Київ)
- «ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.» (Одеса) – «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» (Івано-Франківськ)
Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет», який у минулому сезоні у вирішальному матчі обіграв Франківськ-Прикарпаття 73:72.
Серед учасників Фіналу чотирьох найбільше перемог у Кубку України має ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д., який вигравав трофей у 2016 та 2018 роках.
По одному титулу в активі мають «Будівельник» (2022) та «Київ-Баскет» (2025), а «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» минулого року вперше в своїй історії грав у фіналі.
