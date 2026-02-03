Головна Спорт Новини
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу
Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет»

Матчі Фіналу учотирьох жіночого Кубка України пройдуть 1-2 березня

Київ прийме Фінал чотирьох Кубка України серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матчі пройдуть 1-2 березня в столичному ПС Венето.

У січні відбувся перший етап Кубка України, який визначив учасників Фіналу чотирьох. Там зіграють кращі дві команди кожної з груп першого етапу: «Будівельник», «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС», ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. та «Київ-Баскет».

Відповідно до регламенту в півфінальних парах переможці груп першого етапу будуть розведені. Таким чином за вихід до вирішального матчу Фіналу чотирьох Кубка України серед жіночих команд зіграють:

  • «Будівельник» (Київ) – «Київ-Баскет» (Київ)
  • «ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.» (Одеса) – «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» (Івано-Франківськ)

Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет», який у минулому сезоні у вирішальному матчі обіграв Франківськ-Прикарпаття 73:72.

Серед учасників Фіналу чотирьох найбільше перемог у Кубку України має ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д., який вигравав трофей у 2016 та 2018 роках.

По одному титулу в активі мають «Будівельник» (2022) та «Київ-Баскет» (2025), а «Франківськ-Прикарпаття-КНУВС» минулого року вперше в своїй історії грав у фіналі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
