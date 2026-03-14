Буркінійський легіонер «Шахтаря» розповів, чому почав співати гімн України

Траоре перейшов у «Шахтар» у 2021 році з «Аякса»
фото: René Nijhuis/Alamy

Буркінійський легіонер донецького «Шахтаря» Лассіна Траоре розповів, чому він вирішив почати співати гімн України перед матчем УПЛ проти «Олександрії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.pl.

Перед грою УПЛ проти «Олександрії» Траоре поклав руку на серце та намагався співати гімн України.

«Це вияв поваги до України, до моїх колег. Як я вже казав, ця країна стала моїм другим домом. Я намагаюся дедалі краще вивчати слова гімну, щоб заспівати його якнайкраще», – пояснив гравець свій вчинок.

Траоре перейшов у «Шахтар» у 2021 році з «Аякса». За донецький клуб легіонер з Буркіна-Фасо зіграв 102 матчі – забив 28 голів та віддав 18 асистів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Буркінійський легіонер «Шахтаря» розповів, чому почав співати гімн України
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

