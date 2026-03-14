Буркінійський легіонер «Шахтаря» розповів, чому почав співати гімн України

Перед грою УПЛ проти «Олександрії» Траоре поклав руку на серце та намагався співати гімн України

Буркінійський легіонер донецького «Шахтаря» Лассіна Траоре розповів, чому він вирішив почати співати гімн України перед матчем УПЛ проти «Олександрії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.pl.

«Це вияв поваги до України, до моїх колег. Як я вже казав, ця країна стала моїм другим домом. Я намагаюся дедалі краще вивчати слова гімну, щоб заспівати його якнайкраще», – пояснив гравець свій вчинок.

Траоре перейшов у «Шахтар» у 2021 році з «Аякса». За донецький клуб легіонер з Буркіна-Фасо зіграв 102 матчі – забив 28 голів та віддав 18 асистів.

