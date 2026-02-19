Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Реклама
Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
Потенційні суперники «Шахтаря» дебютують у плейоф єврокубків
джерело: офіційна сторінка «Шкендії» у Facebook

Розповідаємо про матч Ліги конференцій за участі потенційних суперників донецького «Шахтаря», який відбудеться в четвер, 19 лютого 2026 року

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, на «Національній арені Тоше Проескі» в Скоп'є «Шкендія» з Північної Македонії прийматиме турецький «Самсунспор» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шкендія» – «Самсунспор»

Лідером симпатій залишається турецький клуб, вважають букмекери GGBET. Коефіцієнт на перемогу «Самсунспора» склав 2,46 на 17:05 19 лютого 2026 року. Зате на потенційний успіх господарів виставили кеф 3,06. Розглянути підсумкову нічию пропонують з балом 2,67. «Червона блискавка» з Туреччини ще й має кращі шанси вийти в наступний раунд із кефом 1,26. На прохід же «Шкендії» заклали коефіцієнт 3,65. На варіант тотал більше 3,5 встановили привабливий бал 3,42.

Передматчевий стан команд

Північномакедонська «Шкендія» в останньому, шостому турі основного етапу зазнала поразки від АЕКа в Ларнаці, але втрималася в зоні виходу до плей-офф, із сімома заліковими балами фінішувавши 22-ю. «Самсунспор» свої 10 очок набрав ще до п'ятого туру, у двох останніх поєдинках поступившись афінському АЕКу вдома (1:2) і «Майнцу» на виїзді (0:2). Турецький клуб завершив основний етап на 12-й сходинці турнірної таблиці.

Після зимової паузи «червоно-чорні» встигли зіграти два поєдинки в чемпіонаті Північної Македонії. За плечима гранда – дві впевнені перемоги – над «Стругою» (2:0) та «Тіквешом» (4:1). «Шкендія» продовжила переслідувати столичний «Вардар» нагорі турнірної таблиці. Відставання складає 6 очок.

Натомість «Самсунспор» після основного раунду турніру провів аж 10 матчів на внутрішній арені. У складному за схемою Кубку Туреччини «Червона блискавка» мчить в плей-офф, а от місцевій Суперлізі справи гірші. За останні п'ять турів «Самсунспор» переміг лише одного разу – «Касимпашу» (1:0). А два поєдинки перед єврокубком взагалі без шансів програв «Трабзонспору» (0:3) й «Антальяспору» (1:3) відповідно.

Історія очних зустрічей

Для «Шкендії» та «Самсунспора» сьогоднішнє протистояння буде першим в історії. Зауважимо, що команди також не зустрічалися з іншими представниками відповідних країн.

Де дивитися матч «Шкендія» – «Самсунспор»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 6».

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київське «Динамо» U-19 зазнало розгрому в турецькій Анталії
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
4 лютого, 12:53
М'яч використовуватимуть вже в плейоф Ліги чемпіонів
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів
9 лютого, 17:50
«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
10 лютого, 11:17
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
11 лютого, 10:18
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
12 лютого, 12:36
УЄФА продовжує переказувати кошти країні-агресору
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
12 лютого, 16:18
Александер Чеферін не підтримав заклик повернути росіян
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
12 лютого, 18:29
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
16 лютого, 16:28

Новини

Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років
Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну