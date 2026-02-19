«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про матч Ліги конференцій за участі потенційних суперників донецького «Шахтаря», який відбудеться в четвер, 19 лютого 2026 року

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, на «Національній арені Тоше Проескі» в Скоп'є «Шкендія» з Північної Македонії прийматиме турецький «Самсунспор» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шкендія» – «Самсунспор»

Лідером симпатій залишається турецький клуб, вважають букмекери GGBET. Коефіцієнт на перемогу «Самсунспора» склав 2,46 на 17:05 19 лютого 2026 року. Зате на потенційний успіх господарів виставили кеф 3,06. Розглянути підсумкову нічию пропонують з балом 2,67. «Червона блискавка» з Туреччини ще й має кращі шанси вийти в наступний раунд із кефом 1,26. На прохід же «Шкендії» заклали коефіцієнт 3,65. На варіант тотал більше 3,5 встановили привабливий бал 3,42.

Передматчевий стан команд

Північномакедонська «Шкендія» в останньому, шостому турі основного етапу зазнала поразки від АЕКа в Ларнаці, але втрималася в зоні виходу до плей-офф, із сімома заліковими балами фінішувавши 22-ю. «Самсунспор» свої 10 очок набрав ще до п'ятого туру, у двох останніх поєдинках поступившись афінському АЕКу вдома (1:2) і «Майнцу» на виїзді (0:2). Турецький клуб завершив основний етап на 12-й сходинці турнірної таблиці.

Після зимової паузи «червоно-чорні» встигли зіграти два поєдинки в чемпіонаті Північної Македонії. За плечима гранда – дві впевнені перемоги – над «Стругою» (2:0) та «Тіквешом» (4:1). «Шкендія» продовжила переслідувати столичний «Вардар» нагорі турнірної таблиці. Відставання складає 6 очок.

Натомість «Самсунспор» після основного раунду турніру провів аж 10 матчів на внутрішній арені. У складному за схемою Кубку Туреччини «Червона блискавка» мчить в плей-офф, а от місцевій Суперлізі справи гірші. За останні п'ять турів «Самсунспор» переміг лише одного разу – «Касимпашу» (1:0). А два поєдинки перед єврокубком взагалі без шансів програв «Трабзонспору» (0:3) й «Антальяспору» (1:3) відповідно.

Історія очних зустрічей

Для «Шкендії» та «Самсунспора» сьогоднішнє протистояння буде першим в історії. Зауважимо, що команди також не зустрічалися з іншими представниками відповідних країн.

Де дивитися матч «Шкендія» – «Самсунспор»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 6».

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.