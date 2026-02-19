КуПС – «Лех». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про матч Ліги конференцій за участі потенційних суперників донецького «Шахтаря», який відбудеться в четвер, 19 лютого 2026 року

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, на стадіоні «Таммелан» у Тампере фінський КуПС прийме польський «Лех» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч КуПС – «Лех»

Вірогідність виїзної перемоги «Леха» доволі значна, переконані букмекери GGBET. Коефіцієнт на успіх «залізничників» склав 1,51 на 13:25 19 лютого 2026 року. Тим часом на звитягу КуПС виставили кеф 6,00. Навіть нічия виглядає імовірнішим підсумком із балом 4,28. Польський клуб ще й опинився у лідерах щодо проходу в наступний раунд із промовистом кефом 1,10. А ось на прохід «жовто-чорних» далі заклали коефіцієнт 7,06. Цікавий варіант запропонували на тотал менше 1,0 з балом 8,01.

Передматчевий стан команд

У фінальному, шостому турі основного етапу КуПС утримав виїзну нічию з «Крістал Пелас» (2:2), завдяки чому й вийшов у плей-офф, із сімома очками фінішувавши 21-м. «Лех» натомість набрав 10 залікових балів і завершив основний етап на 11-й сходинці турнірної таблиці, у середині грудня 2025 року впоравшись із «Сігмою» на виїзді (2:1).

Після зимової паузи «жовто-чорні» відновили виступи в передсезонному Кубку ліги Фінляндії. Стартував КуПС із домашньої перемоги над ВПС (3:1). А от далі зазнав двох поразок: розгромної від колектив СІК (0:3) на виїзді та мінімальної – від «Ільвеса» вдома.

Тим часом «Лех» встиг зіграти чотири поєдинки в польській Екстраклясі. Спершу команда з Познані двічі програла – гданській «Лехії» (1:3) та «П'ясту» (0:1). Однак, потім підопічні Нільса Фредріксена повернулися на переможний шлях. І якщо над «Гурніком» оформили мінімальну перемогу, то «П'ясту» помстилися розгромно (3:0).

Історія очних зустрічей

Для КуПС і «Леха» сьогоднішнє протистояння буде першим в історії. Зауважимо, що клуб із Куопіо раніше п'ять разів протистояв полякам і не здобув жодної перемоги при трьох поразках, зокрема поступившись «Ягеллонії» (0:1) на виїзді наприкінці листопада 2025 року. КуПС – другий фінський суперник для «Леха». У липні 2013 року клуб із Познані двічі обіграв «Хонку» в кваліфікації Ліги Європи.

Де дивитися матч КуПС – «Лех»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 7».

