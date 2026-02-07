Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці

Синьо-жовті потужно з'явилися на аренах у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй. «Главком» у цій статті висвітлить основні деталі появи синьо-жовтих на аренах головного спортивного форуму.

Загальні факти про українську делегацію

Збірна України, яка була представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту, з’явилася наприкінці дефіле, привернувши увагу яскравою формою та символічним складом знаменосців. Участь України в Олімпіаді-2026 відбувається на тлі повномасштабної війни. За даними НОК України, понад три тисячі представників українського спорту стали на захист держави, більш як 600 з них загинули. Війна суттєво ускладнила підготовку атлетів – через обстріли, руйнування спортивної інфраструктури та енергетичну нестабільність більшість збірників готувалися за кордоном.

Попри всі виклики, українська команда в Італії стала найчисельнішою за останні 16 років: востаннє понад 46 атлетів від нашої країни було у 2010 році на змаганнях у Ванкувері. Вихід синьо-жовтих під час церемонії відкриття перетворився не лише на спортивну подію, а й на символ стійкості та присутності України на світовій арені.

Участь спортсменів у церемонії

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Сидьорко є наймолодшою української шорт-трекісткою, яка брала участь в Олімпіадах фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України. «Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», – зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку.

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Владислав Гераскевич виступить на своїй третій Олімпіаді фото: скриншот з трансляції / 24 канал

Після четвертого місця на Чемпіонаті світу-2025 киянин входить до числа спортсменів, здатних боротися за високі позиції. «Бути на Олімпіаді – це вже мрія. А бути знаменосцем – мрія, яку складно було навіть уявити, коли дивився Ігри по телевізору», – зазначив Гераскевич.

Водночас напередодні Ігор Міжнародний олімпійський комітет окремо звертався до спортсмена з вимогою утриматися від будь-яких акцій протесту під час Олімпіади. У разі порушення правил до Гераскевича могли бути застосовані дисциплінарні санкції. Нагадаємо, що під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Владислав Гераскевич ще до початку повномасштабного вторгнення РФ публічно виступив із закликом зупинити війну проти України, що викликало широкий міжнародний резонанс.

Особливістю церемонії відкриття Олімпіади-2026 стало й те, що частина параду спортсменів відбулася у гірських кластерах Лівіньйо та Предаццо. Там Україну представляли учасниця п’яти Олімпіад, сноубордистка Аннамарі Данча, а також рекордсмен країни зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 7 лютого, відбудуться перші змагання за участю українських спортсменів.