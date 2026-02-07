Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці
Україна представлена найбільшою збірною за останні 16 років на зимових Олімпіадах
фото: скриншот з трансляції «Суспільне Спорт»

Синьо-жовті потужно з'явилися на аренах у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй. «Главком» у цій статті висвітлить основні деталі появи синьо-жовтих на аренах головного спортивного форуму. 

Загальні факти про українську делегацію

Збірна України, яка була представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту, з’явилася наприкінці дефіле, привернувши увагу яскравою формою та символічним складом знаменосців. Участь України в Олімпіаді-2026 відбувається на тлі повномасштабної війни. За даними НОК України, понад три тисячі представників українського спорту стали на захист держави, більш як 600 з них загинули. Війна суттєво ускладнила підготовку атлетів – через обстріли, руйнування спортивної інфраструктури та енергетичну нестабільність більшість збірників готувалися за кордоном. 

Попри всі виклики, українська команда в Італії стала найчисельнішою за останні 16 років: востаннє понад 46 атлетів від нашої країни було у 2010 році на змаганнях у Ванкувері. Вихід синьо-жовтих під час церемонії відкриття перетворився не лише на спортивну подію, а й на символ стійкості та присутності України на світовій арені.

Участь спортсменів у церемонії

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Сидьорко є наймолодшою української шорт-трекісткою, яка брала участь в Олімпіадах
Сидьорко є наймолодшою української шорт-трекісткою, яка брала участь в Олімпіадах
фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України. «Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», – зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Владислав Гераскевич виступить на своїй третій Олімпіаді
Владислав Гераскевич виступить на своїй третій Олімпіаді
фото: скриншот з трансляції / 24 канал

Після четвертого місця на Чемпіонаті світу-2025 киянин входить до числа спортсменів, здатних боротися за високі позиції. «Бути на Олімпіаді – це вже мрія. А бути знаменосцем – мрія, яку складно було навіть уявити, коли дивився Ігри по телевізору», – зазначив Гераскевич.

Водночас напередодні Ігор Міжнародний олімпійський комітет окремо звертався до спортсмена з вимогою утриматися від будь-яких акцій протесту під час Олімпіади. У разі порушення правил до Гераскевича могли бути застосовані дисциплінарні санкції. Нагадаємо, що під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Владислав Гераскевич ще до початку повномасштабного вторгнення РФ публічно виступив із закликом зупинити війну проти України, що викликало широкий міжнародний резонанс.

Особливістю церемонії відкриття Олімпіади-2026 стало й те, що частина параду спортсменів відбулася у гірських кластерах Лівіньйо та Предаццо. Там Україну представляли учасниця п’яти Олімпіад, сноубордистка Аннамарі Данча, а також рекордсмен країни зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 7 лютого, відбудуться перші змагання за участю українських спортсменів

Теги: Олімпіада Євген Марусяк Владислав Гераскевич Аннамарі Данча Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
Гірськолижник лайкав допис з літерою Z та пост на підтримку диктатора Путіна
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
18 сiчня, 12:15
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27
Євген Марусяк продовжує потрапляти до тридцятки найсильніших на престижних стартах другої частини сезону 2025/2026
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
24 сiчня, 20:21
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
27 сiчня, 10:59
Гірськолижник Дмитро Шеп'юк є наймолодшим представником української делегації на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
5 лютого, 02:11
Фетісов: Який інтерес може мати хокейний турнір, коли нас звідти вигнали?
Депутат Думи назвав «зрадою» перегляд хокею на Олімпіаді-2026
5 лютого, 16:12

Новини

Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади
Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 (відео)
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 (відео)
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін
Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua