До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
Денис Лукашов займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів
27 лютого о 15:00 у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України проведе номінально домашній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Окрім турнірного значення, найближчий поєдинок цікавий і з історично-статистичної точки зору. Серед гравців, які нині викликані до табору національної команди, одразу четверо входять до десятки рекордсменів за кількістю матчів у складі збірної України.
Зокрема повертається до збірної після паузи Денис Лукашов, який наразі займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів.
Рекордсменом залишається В'ячеслав Кравцов, який зіграв за національну збірну 86 матчів.
До топ-10 входять:
- 1. В'ячеслав Кравцов – 86 матчів
- 2. Олександр Липовий – 75 матчі
- 3. Денис Лукашов – 67 матчів
- 4. В'ячеслав Бобров – 64 матчі
- 5. Максим Звонов – 59 матчів
- 6. Артем Пустовий – 56 матчів
- 7. Сергій Ліщук – 50 матчів
- 8. Олександр Мішула – 50 матчів
- 9-10. Олександр Окунський – 47 матчів
- 9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів
Серед інших діючих баскетболістів національної команди позначку у 20 матчів подолали лише четверо гравців, однак до входження в історичну десятку їм ще потрібно провести чимало поєдинків:
- …Іссуф Санон – 28 матчів
- … Іван Ткаченко – 26 матчів
- …Віталій Зотов – 26 матчі
- … Андрій Войналович – 23 матчі
Тож найближча гра стане не лише стартом нового відбіркового циклу, а й черговою сторінкою в історії виступів ветеранів збірної, які продовжують підніматися у рейтингу найдосвідченіших гравців національної команди.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
Коментарі — 0