Головна Спорт Новини
search button user button menu button

До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
Лукашов зіграв за збірну України 67 матчів

Денис Лукашов займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів

27 лютого о 15:00 у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України проведе номінально домашній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Окрім турнірного значення, найближчий поєдинок цікавий і з історично-статистичної точки зору. Серед гравців, які нині викликані до табору національної команди, одразу четверо входять до десятки рекордсменів за кількістю матчів у складі збірної України.

Зокрема повертається до збірної після паузи Денис Лукашов, який наразі займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів.

Рекордсменом залишається В'ячеслав Кравцов, який зіграв за національну збірну 86 матчів.

До топ-10 входять:

  • 1. В'ячеслав Кравцов – 86 матчів
  • 2. Олександр Липовий – 75 матчі
  • 3. Денис Лукашов – 67 матчів
  • 4. В'ячеслав Бобров – 64 матчі
  • 5. Максим Звонов – 59 матчів
  • 6. Артем Пустовий – 56 матчів
  • 7. Сергій Ліщук – 50 матчів
  • 8. Олександр Мішула – 50 матчів
  • 9-10. Олександр Окунський – 47 матчів
  • 9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів

Серед інших діючих баскетболістів національної команди позначку у 20 матчів подолали лише четверо гравців, однак до входження в історичну десятку їм ще потрібно провести чимало поєдинків:

  • …Іссуф Санон – 28 матчів
  • … Іван Ткаченко – 26 матчів
  • …Віталій Зотов – 26 матчі
  • … Андрій Войналович – 23 матчі

Тож найближча гра стане не лише стартом нового відбіркового циклу, а й черговою сторінкою в історії виступів ветеранів збірної, які продовжують підніматися у рейтингу найдосвідченіших гравців національної команди.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Денис Лукашов баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У чвертьфіналі команда Ковляра здолала «Ловчен» Цетинє 99:77
Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу
Сьогодні, 11:47
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
«Будучность» українця Ковляра здоубла чергову перемогу
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
28 сiчня, 14:59
Команда українця поступилась 84:91, але Пустовий став найрезультативнішим в «Андоррі»
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 18 очок у грі чемпіонату Іспанії
26 сiчня, 12:42
Коваль відіграла 18 хвилин, набрала 15 очок, зібрала 5 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 2 блок-шоти
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
23 сiчня, 10:52
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
23 сiчня, 10:15
В Єврокубку Ковляр в середньому грає 14.6 хвилин, набирає 5.3 очка
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку
22 сiчня, 11:38
Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
20 сiчня, 12:28
Шульга в сезоні відіграв вже 22 матчі, в середньому граючи 32.9 хвилин, набираючи 14.2 очка
Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги
19 сiчня, 10:29

Новини

До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від Путіна
На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від Путіна
Собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді
Собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії
Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії
Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч з Францією: результат поєдинку
Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч з Францією: результат поєдинку

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua