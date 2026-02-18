До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів

Денис Лукашов займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів

27 лютого о 15:00 у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України проведе номінально домашній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Окрім турнірного значення, найближчий поєдинок цікавий і з історично-статистичної точки зору. Серед гравців, які нині викликані до табору національної команди, одразу четверо входять до десятки рекордсменів за кількістю матчів у складі збірної України.

Зокрема повертається до збірної після паузи Денис Лукашов, який наразі займає третє місце в рейтингу баскетболістів збірної за кількістю зіграних в ній матчів.

Рекордсменом залишається В'ячеслав Кравцов, який зіграв за національну збірну 86 матчів.

До топ-10 входять:

1. В'ячеслав Кравцов – 86 матчів

2. Олександр Липовий – 75 матчі

3. Денис Лукашов – 67 матчів

4. В'ячеслав Бобров – 64 матчі

5. Максим Звонов – 59 матчів

6. Артем Пустовий – 56 матчів

7. Сергій Ліщук – 50 матчів

8. Олександр Мішула – 50 матчів

9-10. Олександр Окунський – 47 матчів

9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів

Серед інших діючих баскетболістів національної команди позначку у 20 матчів подолали лише четверо гравців, однак до входження в історичну десятку їм ще потрібно провести чимало поєдинків:

…Іссуф Санон – 28 матчів

… Іван Ткаченко – 26 матчів

…Віталій Зотов – 26 матчі

… Андрій Войналович – 23 матчі

Тож найближча гра стане не лише стартом нового відбіркового циклу, а й черговою сторінкою в історії виступів ветеранів збірної, які продовжують підніматися у рейтингу найдосвідченіших гравців національної команди.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0