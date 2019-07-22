Тендерні війни. Збірна зі стрільби стала заручницею інтриг Мінмолодьспорту

Міністр Ігор Жданов уважно слухає президента Федерації стрільби України Олега Волкова Міністерство молоді і спорту України

Прояснилося, чому українські стрільці невиразно виступили на Євроіграх

На ІІ Європейських іграх, які не так давно завершилися в білоруській столиці Мінську, несподівано блідо виступили українські майстри кульової стрільби. Серед безлічі видів наша титулована команда спромоглася лише на одну бронзову медаль, яку здобув у стрільбі з пістолета дует олімпійської чемпіонки Олени Костевич і чемпіона світу Павла Коростильова.

Після повернення додому, до рідного Львова Коростильов дав зрозуміти, що причин відносної невдачі кілька — то і відсутність матеріальної мотивації, і недостатні, як для такого рівня, умови для підготовки. Єдиний на всю Україну хорошого рівня тир постраждав від пожежі. Відновлювати його, будувати новий чи створювати альтернативу відповідальні особи не поспішають.

Поряд із тим, без уваги залишився й даний у Мінську коментар головного тренера збірної України з кульової стрільби Олександра Камінського. З якихось причин, запис не був поширений у мережі, хоча й є у вільному доступі в Youtube.

«Мені відомо, що для забезпечення команди на ці змагання Національним олімпійським комітетом були виділені немалі кошти, - каже пан Камінський. - Може, я не зовсім розбираюся в тендерах, але виграли якісь невідомі для нас фірми, які абсолютно нічого не розуміють у нашому спорті. А в нас дуже складний, технічний вид спорту. В нас складна екіпіровка, кожен міліметр відіграє роль. Ці фірми не змогли нас забезпечити ні своєчасно, ні якісно.

У нас були відстріляні набої, які відкладені під кожен ствол, кожна партія... Ми покладали великі надії на це забезпечення. Не тільки на ці змагання. Воно залишилося б і на чемпіонат Європи. Але ми нічого не отримали, з моєї точки зору, через те, що неправильно були проведені тендери. Виграли фірми, які, грубо кажучи, вчора продавали морозиво, а сьогодні почали забезпечувати збірну команду.

Для нас має дуже велике значення, якими набоями ми стріляємо. А тут вийшло, що ми працювали тим, що залишилося з останків. Вважаю, що «Укрспортзабезпечення» взагалі не мало допускати такі фірми, бо в тендері написано, що право брати участь має фірма, яка має досвід таких постачань. У цих фірм досвіду не було».

Прокоментувати ситуацію ми попросили колишнього керівника «Укрспортзабезпечення» Тараса Сирицю, якого не так давно звільнив з посади міністр молоді і спорту Ігор Жданов і який в інтерв’ю «Главкому» розповідав зокрема про непорозуміння з представниками Федерації стрільби України.

«Шкода, що президент Федерації стрільби Олег Волков делегував повноваження коментувати питання тендерних закупівель головному тренеру національної збірної України Камінському, - каже пан Тарас. - Висококласний тренер, завдяки якому зокрема українська кульова стрільба перебуває на високому рівні, коментує питання закупівель. Це цілком у стилі Волкова — прикриватися тренером та інтересами спорту, коли йде мова про комерційні інтереси керівництва Федерації на чолі з Волковим.

Отже, що з цього вийшло.

Перше. НОК не виділяє кошти на закупівлі «Укрспортзабезпеченню». Кошти виділяє Мінмолодьспорт на чолі з міністром Ігорем Ждановим.

Відразу ж виникає питання, чому Жданов вирішив виділити кошти на підготовку до Європейських ігор за декілька місяців до власне Європейських ігор, а не, наприклад, хоча б за рік до них? Якщо врахувати, що паспорт бюджетної програми був затверджений зі значною затримкою (дякувати знову ж таки міністру), тривалість закупівельних процедур, різні ризики пов’язані з цими процедурами, то в кращому випадку спортсмени мають готуватися до змагань, за логікою Жданова, два-три місяці, а у гіршому — два-три дні.

Що стосується тих, хто виграв закупівлі і термінів поставки. Першу закупівлю виграло ТОВ МАТСН, пов’язане з Федерацією кульової стрільби, у зв’язку з чим не виникло жодної тяганини (може шановний головний тренер мав на увазі саме це ТОВ, коли згадував продавців морозива) з оскарження результатів торгів. Правда, в результаті конкурентних торгів ТОВ МАТСН довелося продати державі 31 електронну установку для стрільби по мішенях з відстані 10 метрів «Аскор» виробництва Швейцарії за 4 360 00 грн., а не за 5 184 888 грн., як планували Волков зі Ждановим. Оскільки «Укрспортзабезпечення» організувало прозорі конкурентні торги, то в кишені цих спортивних діячів не потрапило 825 000 грн. Що їх надзвичайно розлютило. До речі, це була одна з причин мого звільнення з посади керівника «Укрспортзабезпечення».

Міністр Жданов розраховував, що стрільці підготуються до Європейських ігор за два-три місяці

Це обладнання було доставлене в середині травня 2019 року. Тобто приблизно за місяць до Європейських ігор, які розпочалися 21 червня 2019 року. Повторюю, ця закупівля відбулася у найкоротші передбачені законодавством терміни. І якщо дійсно планувалося придбати обладнання для підготовки до Європейських ігор, то наказ про закупівлю варто було видавати у 2018 році, а не за декілька місяців до ігор. У зв’язку з цим, всі нарікання про невчасне отримання обладнання та інвентарю – то питання до Жданова.

Потім Камінський каже про форму. Ось тут починається найцікавіше. Торги виграв контрагент не пов'язаний з Федерацією, тому з’являється трагікомічна доповідна заступника міністра Гоцула на Жданова про необхідність «ліквідації» переможця торгів».

Стверджувати, на чиєму боці правда, не беремося. Очевидно одне: через непорозуміння між керівними органами страждають дійсно висококласні спортсмени. І така ситуація повторюється вже не вперше.

Іван Вербицький, «Главком»



