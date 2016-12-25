Якими мають бути трансляції Формули-1 в Україні. Думка експерта

«Новина про повернення офіційних трансляцій Формули-1 на українське телебачення викликала хвилю емоцій та спричинила бурхливе обговорення у фанатській спільноті»

Проте виникає чимало запитань щодо того, в якому форматі будуть транслювати гонки для нашого глядача, і у цьому блозі я хочу детально розібрати можливі сценарії та вказати на помилки минулого, яких варто уникнути «Першому Автомобільному», якщо телеканал зацікавлений в якісному показі найкрутіших гонок на планеті. Чому трансляції



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Максим Поздігун

«Новина про повернення офіційних трансляцій Формули-1 на українське телебачення викликала хвилю емоцій та спричинила бурхливе обговорення у фанатській спільноті»

Проте виникає чимало запитань щодо того, в якому форматі будуть транслювати гонки для нашого глядача, і у цьому блозі я хочу детально розібрати можливі сценарії та вказати на помилки минулого, яких варто уникнути «Першому Автомобільному», якщо телеканал зацікавлений в якісному показі найкрутіших гонок на планеті.

Чому трансляції повертаються?

Для багатьох ця події стала великим сюрпризом (і для мене також). В принципі, не було жодних економічних або соціальних передумов поверненню гонок Гран Прі на телебачення. Офіційні трансляції зникли з українських телеекранів наприкінці 2014-го, коли телеканал «Мега» не зміг дозволити собі подовжити контракт. За відсутності титульного спонсора та відносно малої аудиторії неефірного телеканалу, це не мало економічного сенсу. На той час вартість трансляцій залишалася відносно високою, а найдешевший пакет коштував приблизно 1,000,000 євро за сезон і зобов’язував бродкастера підписуватися одразу на три роки.

Схоже, з приходом Liberty Media, ситуація змінилася. З’явився і спонсор, який виявив зацікавленість у поверненні трансляцій. Судячи з оприлюдненої інформації, таким «меценатом» став офіційний представник Renault в Україні. Швидше за все, компанія Renault буде заявлена як генеральний спонсор/партнер трансляцій.

Чому «Перший Автомобільний»?

З прес-релізу також можна зробити висновок, що новий правовласник на території України, придбавши пакет трансляцій на три роки, мав обрати собі партнера для показу гонок – телеканал, що буде висвітлювати події чемпіонату у розширеному форматі. Вибір зупинили на «Першому Автомобільному», і тут також все доволі очевидно. На українському телепросторі це єдиний канал, який:

а) має максимально цільову аудиторію для гонок Гран Прі;

б) здатен забезпечити 100% показ гоночного вікенду - починаючи з п’ятничних вільних заїздів.

Раніше такого формату показу Ф1 в Україні ще не було. Однак тут питання радше не у «щедрості» спонсора, а в умовах контракту. Я був частиною команди, що вела перемовини про новий контракт для телеканалу «К1» у 2010 році, а також на початку 2011-го, коли трансляції намагався придбати «Перший Автомобільний», і знаю, що найдешевший пакет трансляцій зобов'язує показувати усі гоночні сесії вікенду, ще й без можливості переривати їх на рекламу. А таку розкіш, як виділити на Формулу-1 приблизно 10 годин ефірного часу, за великим рахунком, має лише «Перший Автомобільний».

Якість має значення

Звісно, є чимало питань щодо того, якими будуть ці трансляції. І тут мова не стільки про те, хто буде коментувати, а в якому форматі буде здійснюватися показ. Гадаю, вболівальникам важливо знати, в якій якості будуть трансляції – у звичному для телеканалу форматі SD чи все ж у більш сучасній якості HD.

Важливо також не забувати про питання грамотного анонсування трансляцій. На мою думку, активна промо-кампанія (ресурси медіагрупи «Автоцентр», тематичні онлайн-ресурси, соцмережі) має розпочатися вже у лютому, і це ключовий момент не лише для поширення інформації про повернення трансляції, а й для інформування зацікавлених вболівальників про те, як вони можуть підключитися до «Першого Автомобільного», щоб дивитися гонки. Телеканал не є ефірним, тобто його треба шукати в пакетах кабельних та супутникових операторів.

Але і це ще не все. Досвід трансляції на каналі «Мега» підказує, що замало розповісти фанатам, де вони можуть подивитися гонки. Треба ще пояснити самим операторам, як зробити так, щоб глядачі змогли побачити трансляцію. В контракті «Мега» був пункт, який зобов’язував кодувати сигнал на період показу гонок Ф1, щоб трансляція була доступною лише на території України. Механіка тут така: канал кодує сигнал і розсилає операторам ключ для дешифрування, який треба було вводити вручну перед кожною трансляцією, інакше глядач замість гонки бачив лише чорний екран. Не всі оператори сумлінно ставилися до цих рекомендацій, через що на телеканал надходило чимало скарг щодо неможливості перегляду Ф1 у деяких мережах.

Терпіння та ще раз терпіння

Хочеться вірити, що цього разу таких проблем вдасться уникнути, і ми з вами отримаємо можливість якісно та в повному обсязі спостерігати за нашими улюбленими перегонами. Однак правовласникам трансляцій та телеканалу треба запастися терпінням. За три роки відсутності Ф1 в українському телепросторі, глобальна аудиторія фанатів встигла розбігтися, і для того, щоб знову її зібрати та отримати хороші рейтинги, знадобиться чимало часу – не рік і не два. Якщо «Renault Україна» та «Перший Автомобільний» готові працювати на перспективу та вкладати кошти в промо продукту, ми з вами знову зможемо стати повноцінною «гоночною» нацією, яка не так давно давала тому ж телеканалу «К1» дуже пристойні рейтинги трансляцій.

Тепер залишається чекати наступного кроку з боку «Першого Автомобільного» і сподіватися, що помилки минулого буде враховано, ми з вами з великим задоволенням подивимося сезон-2018, а Формула-1 подарує нам яскравий та сповнений інтриги сезон.

Джерело: блог коментатора Ф1 Макса Подзігуна на ua.motorsport.com