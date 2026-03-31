Молодіжна збірна України з футболу перемогла Угорщину

Україна здобула другу перемогу у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу здобула свою другу перемогу у відборі на Євро-2027. Про це повідомляє «Главком».

У матчі шостого туру Україна здолала Угорщину.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 26-й хвилині: Ілля Крупський, отримавши м’яч у штрафному майданчику суперника, виконав навіс, який замкнув Олександр Пищур, точно пробивши головою.

У другому таймі, на 69-й хвилині, Данило Кревсун віддав передачу в центрі поля на Геннадія Синчука. Форвард пройшов правим флангом, змістився до центру та влучним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу українців.

Збірна Угорщини змогла відіграти один м’яч уже в компенсований час, однак це не вплинуло на підсумковий результат – 2:1 на користь України.

Кваліфікація Євро-2027. Шостий тур

Угорщина – Україна 1:2

Голи: Денеш, 90+5 – Пищур, 26; Синчук, 69

Кваліфікація Євро-2027. Група Н. Турнірна таблиця

Туреччина – 11 очок (5 матчів) Хорватія – 10 (4) Україна – 8 (6) Угорщина – 3 (5) Литва – 2 (6)

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)