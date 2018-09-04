Жіноча збірна України з футболу завершила відбір на ЧС-2019 перемогою над Угорщиною



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Фото Андрія Майорова

Але піднятися вище третього місця українській команді не судилося

У заключному турі групового етапу кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2019 з футболу національна жіноча збірна України у Тернополі здобула перемогу над командою Угорщини.

Цей матч нічого не вирішував з турнірної точки зору для обох команд. Україна, маючи перед грою 10 залікових балів, забронювала за собою третю сходинку, втративши навіть теоретичні шанси посісти одне з перших двох місць у групі.

Угорщина, набравши чотири бали, гарантувала собі четверте місце у квартеті, вище якого стрибнути не змогла б навіть у разі перемоги.

Утім, більше шести тисяч уболівальників, які цього вечора завітали на Тернопільський міський стадіон, жага реабілітуватися за поразку з великим рахунком у Швеції у попередньому турі та бажання завершити відбірний турнір на мажорній ноті не дозволяли підопічним Володимира Реви зіграти не на максимумі своїх можливостей.

Судячи з початку першого тайму, все добре з мотивацією було й в угорської команди. Саме гості після кількох стартових атак українок, у яких мали місце два кутові та неточні удари Басанської й Овдійчук, створили перший по-справжньому небезпечний момент у матчі, коли з «пострілом» Рац упоралася Самсон.

Після цього, немов за інерцією, гості продовжували володіти ініціативою, подали низку кутових, кілька разів намагалися пробити щільний захист українок, завершивши свій спалах активності невлучним ударом Деметер.

До середини першого тайму гра вирівнялася. А потім усе відчутнішою ставала перевага українок. Наші дівчата надовго окопалися на половині поля суперниць, й уже на 26-й хвилині досягли свого. Зробили це вони зі стандарту, а Дар’ї Кравець знадобилося дві спроби, щоб пробити голкіпера угорської команди.

Спочатку воротар гостей урятувала партнерів, зреагувавши на удар Дар’ї головою після подачі Басанської від прапорця. Але вже наступний розіграш корнера (знову подача Басанської, знову удар головою Кравець) виявився результативним.

Доки суперниці приходили до тями, Україна забила вдруге. Цього разу після розіграшу штрафного, який вдало завершила Апанащенко.

Фото Андрія Майорова

Отримавши перевагу у два м’ячі, «синьо-жовті» продовжували шукати щастя поблизу воріт суперниць, але забити ще раз до перерви нашим дівчатам не вдалося. Хоча нагоди для цього мали Апанащенко, Андрухів та Кравець.

У другому таймі темп гри дещо зріс, а ось кількість небезпечних моментів поблизу воріт обох команд, навпаки, зменшилася. Україна продовжувала володіти ігровою перевагою, але угорки захищалися уважно, іноді чисельністю компенсуючи не найкращу якість своєї оборони. Коли ж гостям випадала нагода вибігти у контратаку, вони намагалися нею скористатися, але всі ці намагання розбивалися об впевнені дії підопічних Володимира Реви.

Тож не дивно, що найцікавіші події у другій 45-хвилинці розгорнулися вже в компенсований арбітром час, коли команди обмінялися гострими випадами, але ні Панцулаї, ні Чаньї змінити цифри на табло не вдалося.

2:0 – впевнена як за грою, так і за рахунком перемога українок.

Чемпіонат світу 2019 року з футболу

Жінки

Кваліфікаційний етап

Україна – Угорщина – 2:0 (2:0)

Голи: Кравець (26), Апанащенко (31).

Україна: Самсон, Іванишин, Андрухів, Басанська, Калініна (Куніна, 85), Панцулая, Андрущак, Овдійчук, Апанащенко, Кравець, Василюк.

Угорщина: Сеч, Чісар (Мошдоці, 75), Сабо, Деметер, Ваго, Попп (Тот, 68), Якобфі, Рац, Чаньї, Феньвеші (Кочан, 64), Тураньї.

Попередження: Феньвеші (17), Тураньї (51), Попп (64), Деметер (78).

Підсумкове становище у групі:

Джерело: ФФУ