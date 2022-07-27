Росіяни та білоруси не зможуть виступити на чемпіонаті світу з настільного тенісу

Російські та білоруські клуби не зможуть брати участь у чемпіонаті світу-2022

Федерації настільного тенісу Росії та Білорусі не мають права брати участь у фіналі командного чемпіонату світу з настільного тенісу

Міжнародна федерація настільного тенісу повідомила, що команди Федерації настільного тенісу Росії та Білорусі не допущені до фіналу командного ЧС-2022.

Під час засідання в Мальме виконавчий комітет підтвердив, що російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на світовій першості, яка відбудеться з 30 вересня до 9 жовтня в китайському місті Ченду.

Нагадаємо, що на початку липня повідомили, що росіян і білорусів не допустили до міжнародних турнірів з настільного тенісу.

У ETTU пояснили, що дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF), які радять не допускати до змагань представників Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

На вердикт організації про відсторонення росіян і білорусів вплинула думка представників клубів, які брали участь у сезоні-2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи.

Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до Росії та Білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з країн-агресорок.

До слова, українські та польські тенісисти відіграли у Кракові благодійний матч, метою якого була допомога українцям, постраждалим від війни, розпочатої Росією.