У бою Усик – Верховен розіграють ще один титул у надважкій вазі

Олександр Усик битиметься проти Ріко Верховена за два пояси

Поєдинок відбудеться 23 травня біля єгипетських пірамід

На кону майбутнього бою між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном стоятиме ще один титул – The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Fight News.

Які пояси стоятимуть на кону бою Усик – Верховен

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем пояса організації у цьому бою. Тому на кону майбутнього поєдинку тепер стоятиме два титули – WBC та The Ring.

Поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

У середині квітня Усик і Верховен вже провели свою першу дуель поглядів.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Де дивитися бій Усик – Верховен

Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Усик – Верховен. Бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

В андеркарді відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика, який володіє титулом за версією Міжнародної боксерської федерації.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.