У бою Усик – Верховен розіграють ще один титул у надважкій вазі
Поєдинок відбудеться 23 травня біля єгипетських пірамід
На кону майбутнього бою між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном стоятиме ще один титул – The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Fight News.
Які пояси стоятимуть на кону бою Усик – Верховен
Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем пояса організації у цьому бою. Тому на кону майбутнього поєдинку тепер стоятиме два титули – WBC та The Ring.
Поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.
У середині квітня Усик і Верховен вже провели свою першу дуель поглядів.
Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.
Де дивитися бій Усик – Верховен
Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Усик – Верховен. Бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».
В андеркарді відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.
Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика, який володіє титулом за версією Міжнародної боксерської федерації.
Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.
Коментарі — 0