У бою Усик – Верховен розіграють ще один титул у надважкій вазі

Святослав Василик
Святослав Василик
У бою Усик – Верховен розіграють ще один титул у надважкій вазі
Олександр Усик битиметься проти Ріко Верховена за два пояси
фото: AP

Поєдинок відбудеться 23 травня біля єгипетських пірамід

На кону майбутнього бою між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном стоятиме ще один титул – The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Fight News.

Які пояси стоятимуть на кону бою Усик – Верховен

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем пояса організації у цьому бою. Тому на кону майбутнього поєдинку тепер стоятиме два титули – WBC та The Ring.

Поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

У середині квітня Усик і Верховен вже провели свою першу дуель поглядів.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Де дивитися бій Усик – Верховен

Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Усик – Верховен. Бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

В андеркарді відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика, який володіє титулом за версією Міжнародної боксерської федерації.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.

