Джошуа назвав суперника на перший поєдинок у 2026 році і анонсував бій з Ф'юрі

Ентоні Джошуа перший бій у році проведе проти албанця Крістіана Пренги

Колишній об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа оголосив про проведення свого першого поєдинку в 2026 році – його суперником стане албанець Крістіан Пренга. Про це повідомляє «Главком».

Що відомо про наступного суперника Джошуа і чи буде бій з Ф'юрі

Наступний бій Джошуа відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді. У ринзі британець зійдеться з 35-річним албанським боксером Крістіаном Пренгою.

Пренга боксує на професійному ринзі з 2016 року. Він зазнав лише однієї поразки у 21 поєдинку – в лютому 2017-го албанець поступився нідерландцю Джованні Аурієммі одностайним рішенням суддів.

Решту 20 поєдинків Пренга вигравав достроково. Його переможна серія налічує 16 поєдинків. Зокрема, один із переможних боїв албанець провів уже цього року – в лютому він нокаутував американця Джо Джонса в першому з восьми раундів.

Крім цього, як повідомляє The Ring, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть очний бій наприкінці 2026 року,

Сторони вже підписали договір на бій двох ексчемпіонів світу. Джошуа додав, що його угода розрахована на декілька поєдинків (перший із них – проти Пренги).

«Моїм друзям у Великій Британії: це станеться. Це підписано», – повідомив саудівський організатор поєдинків Туркі Аль аш-Шейх.

Як складається 2026 рік для Джошуа

Від початку року Джошуа на двобій викликали два ексчемпіони світу в надважкій вазі – Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер. Зокрема, із Ф'юрі Джошуа зустрівся особисто на його поєдинку в Лондоні проти росіянина Арсланбека Махмудова.

З моменту останнього бою Джошуа також відвідував Україну в березні з чинним чемпіоном світу Олександром Усиком. Саме в таборі українця Джошуа готувався до повернення на ринг.

Востаннє Джошуа боксував у грудні, нокаутувавши американця Джейка Пола. Того ж місяця британець потрапив у фатальну ДТП, в якій загинули двоє його тренерів. Після аварії були розмови, що Джошуа може завершити кар'єру.

Нагадаємо, що промоутер Едді Хірн заявив, що незабаром оголосять суперника для Ентоні Джошуа на найближчий бій. Для британського ексчемпіона світу обирають не топ-опонента, щоб підготуватися до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.