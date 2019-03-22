Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско



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Сара Саламо

Ця красуня - активна феміністка, що ніяк не заважає їй вести звичайне насичене життя молодої дівчини

Сарі Саламо, коханій зірки мадридського «Реалу» Іско, 27 років. Красуня народилася в січні, а значить вона трохи старша за свою другу половинку.

Сара веде дуже активний спосіб життя. Вона багато займається спортом, знімається, грає в театрі і веде боротьбу за права жінок.

Так, красуня - активна феміністка, що ніяк не заважає їй вести звичайне насичене життя молодої дівчини.