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    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско

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    Сара Саламо - Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Сара Саламо

    Ця красуня - активна феміністка, що ніяк не заважає їй вести звичайне насичене життя молодої дівчини

    Сарі Саламо, коханій зірки мадридського «Реалу» Іско, 27 років. Красуня народилася в січні, а значить вона трохи старша за свою другу половинку.

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    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско
    Акторка і феміністка. Ефектні фото гарячої брюнетки, якій належить серце зірки «Реалу» Іско

    Сара веде дуже активний спосіб життя. Вона багато займається спортом, знімається, грає в театрі і веде боротьбу за права жінок.

    Так, красуня - активна феміністка, що ніяк не заважає їй вести звичайне насичене життя молодої дівчини.

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