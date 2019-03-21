Відбірна кампанія футбольного Євро-2020 стартувала з гучної сенсації (відео)



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Юрій Перцух забив перший м'яч відбірного турніру Євро-2020 kff.kz

Один з прописних аутсайдерів обіграв одну з найстаріших збірних Старого Світу

Сьогодні, 21 березня, стартував відбірний турнір чемпіонату Європи 2020 року. Перший же матч приніс гучну сенсацію: Казахстан в Астані, пардон, Нурсултані розгромив 3:0 шотландців.

Автором першого м'яча став хавбек Юрій Перцух, який відзначився на шостій хвилині з передачі Александра Меркеля.

До перерви перевагу Казахстану збільшив півоборонець Ян Вороговський. Йому асистував Ісламбек Куат.

Третій гол на початку другого тайму з передачі Ґафуржана Суюмбаєва провів нападник Бактійор Зайнутдінов.

Трохи згодом у матчі тієї ж групи І збірна Кіпру розгромила 5:0 Сан-Марино. Два перших м'ячі ударами з одинадцятиметрової позначки забив П'єрос Сотіріу. Також відзначилися Іоанніс Кусулос, Ґеорґіос Ефрем і Константінос Лаїфіс.

Ще дві команди групи І грають у ці хвилини - бельгійці приймають збірну РФ.