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    Відбірна кампанія футбольного Євро-2020 стартувала з гучної сенсації (відео)

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    Юрій Перцух забив перший м'яч відбірного турніру Євро-2020 - Відбірна кампанія футбольного Євро-2020 стартувала з гучної сенсації (відео)
    Юрій Перцух забив перший м'яч відбірного турніру Євро-2020
    kff.kz

    Один з прописних аутсайдерів обіграв одну з найстаріших збірних Старого Світу

    Сьогодні, 21 березня, стартував відбірний турнір чемпіонату Європи 2020 року. Перший же матч приніс гучну сенсацію: Казахстан в Астані, пардон, Нурсултані розгромив 3:0 шотландців.

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    Автором першого м'яча став хавбек Юрій Перцух, який відзначився на шостій хвилині з передачі Александра Меркеля.

    До перерви перевагу Казахстану збільшив півоборонець Ян Вороговський. Йому асистував Ісламбек Куат.

    Третій гол на початку другого тайму з передачі Ґафуржана Суюмбаєва провів нападник Бактійор Зайнутдінов.

    Трохи згодом у матчі тієї ж групи І збірна Кіпру розгромила 5:0 Сан-Марино. Два перших м'ячі ударами з одинадцятиметрової позначки забив П'єрос Сотіріу. Також відзначилися Іоанніс Кусулос, Ґеорґіос Ефрем і Константінос Лаїфіс.

    Ще дві команди групи І грають у ці хвилини - бельгійці приймають збірну РФ.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Юрій Перцух Ян Вороговський Бактійор Зайнутдінов П'єрос Сотіріу Іоанніс Кусулос Ґеорґіос Ефрем Константінос Лаїфіс Александр Меркель Ісламбек Куат Ґафуржан Суюмбаєв
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