Відбір Євро-2020: Бельгія б'є Росію, київський динамівець допомагає перемогти Польщі (відео)
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Розсилка
Сенсацій у пізніх матчах першого ігрового дня не було
У десяти містах, країни яких грають під егідою УЄФА, сьогодні, 21 березня, гралися перші матчі відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Як ми вже повідомляли, стартувала кампанія з сенсації - Казахстан на власному полі розгромно переграв шотландців.
Інші поєдинки обійшлися без несподіванок. Зокрема очікувано виграла в Росії одна з найсильніших збірних сучасності, півфіналісти останнього чемпіонату світу бельгійці. Правда, легкою цю перемогу не назвеш. Вирішальним у грі виявився пенальті, реалізований незадовго до завершення першого тайму Еденом Азаром. Наприкінці зустрічі Азар забив вдруге, а на довершення росіянин Алєксандр Головін ще й отримав друге попередження і завершив гру достроково.
Бельгія - РФ - 3:1
Голи: 1:0 - Тілеманс (15). 1:1 - Денис Черишев (16). 2:1 - Еден Азар (45, з пенальті). 3:1 - Еден Азар (88)
Зі знакової виїзної перемоги над австрійцями розпочали відбірну кампанію поляки. Єдиний гол Кшиштоф Пйонтек провів після того, як добив у сітку м'яч, відбитий воротарем суперників після удару оборонця київського «Динамо» Томаша Кендзьори.
Австрія - Польща - 0:1
Гол: 0:1 - Кшиштоф Пйонтек (69)
Несподівано важко далася перша перемога віце-чемпіонам світу хорватам, які удома на самому старті пропустили від азербайджанців. Остаточно зламати опір кавказців, яких тренує колишній оборонець хорватської збірної Нікола Юрчевіч, команді Златко Даліча вдалося на 79-й хвилині - забив Андрей Крамаріч.
Хорватія - Азербайджан - 2:1
Голи: 0:1 - Шайдаєв (19). 1:1 - Барішіч (44). 2:1 - Крамаріч (79)
У зустрічі Нідерланди - Білорусь хавбек господарів Мемфіс Депай забив найшвидший наразі м'яч цього відбору. Ворота Андрія Горбунова він вразив на 50-й секунді зустрічі. Допоміг Мемфісові необачним пасом назад старий знайомий київського «Динамо» Ігор Шитов. Той самий який десять років тому, виступаючи за БАТЕ, зневажливо висловився про киян після нічиєї його команди в Україні, чим роздраконив Артема Мілевського і решту динамівців.
Депай у цій зустрічі відзначився двома голами і двома результативними передачами.
Нідерланди - Білорусь - 4:0
Голи:1:0 - Депай (1). 2:0 - Вейналдум (21). 3:1 - Депай (55, з пенальті). 4:0 - ван Дайк (86)
Ізраїль - Словенія - 1:1
Голи: 0:1 - Шпорар (48). 1:1 - Загаві (55)
Македонія - Латвія - 3:1
Голи: 1:0 - Аліоскі (11). 2:0 - Елмас (29). 2:1 - В'ячеславс Ісаєвс (87). 3:1 - Елмас (90+3)
Північна Ірландія - Естонія - 2:0
Голи: 1:0 - Макґінн (56). 2:0 - Стівен Девіс (75, з пенальті)
Словаччина - Угорщина - 2:0
Голи: 1:0 - Ондрей Дуда (42). 2:0 - Альберт Руснак (85)
Завтра перший тур євровідбору продовжиться. Зокрема о 21:45 у Лісабоні матч розпочнуть чинні чемпіони Європи португальці та збірна України.