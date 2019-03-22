Відбір Євро-2020: Бельгія б'є Росію, київський динамівець допомагає перемогти Польщі (відео)



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Дубль Едена Азара поховав збірну Росії dailymail.co.uk

Сенсацій у пізніх матчах першого ігрового дня не було

У десяти містах, країни яких грають під егідою УЄФА, сьогодні, 21 березня, гралися перші матчі відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Як ми вже повідомляли, стартувала кампанія з сенсації - Казахстан на власному полі розгромно переграв шотландців.

Інші поєдинки обійшлися без несподіванок. Зокрема очікувано виграла в Росії одна з найсильніших збірних сучасності, півфіналісти останнього чемпіонату світу бельгійці. Правда, легкою цю перемогу не назвеш. Вирішальним у грі виявився пенальті, реалізований незадовго до завершення першого тайму Еденом Азаром. Наприкінці зустрічі Азар забив вдруге, а на довершення росіянин Алєксандр Головін ще й отримав друге попередження і завершив гру достроково.

Бельгія - РФ - 3:1

Голи: 1:0 - Тілеманс (15). 1:1 - Денис Черишев (16). 2:1 - Еден Азар (45, з пенальті). 3:1 - Еден Азар (88)

Зі знакової виїзної перемоги над австрійцями розпочали відбірну кампанію поляки. Єдиний гол Кшиштоф Пйонтек провів після того, як добив у сітку м'яч, відбитий воротарем суперників після удару оборонця київського «Динамо» Томаша Кендзьори.

Австрія - Польща - 0:1

Гол: 0:1 - Кшиштоф Пйонтек (69)

Несподівано важко далася перша перемога віце-чемпіонам світу хорватам, які удома на самому старті пропустили від азербайджанців. Остаточно зламати опір кавказців, яких тренує колишній оборонець хорватської збірної Нікола Юрчевіч, команді Златко Даліча вдалося на 79-й хвилині - забив Андрей Крамаріч.

Хорватія - Азербайджан - 2:1

Голи: 0:1 - Шайдаєв (19). 1:1 - Барішіч (44). 2:1 - Крамаріч (79)

У зустрічі Нідерланди - Білорусь хавбек господарів Мемфіс Депай забив найшвидший наразі м'яч цього відбору. Ворота Андрія Горбунова він вразив на 50-й секунді зустрічі. Допоміг Мемфісові необачним пасом назад старий знайомий київського «Динамо» Ігор Шитов. Той самий який десять років тому, виступаючи за БАТЕ, зневажливо висловився про киян після нічиєї його команди в Україні, чим роздраконив Артема Мілевського і решту динамівців.

Депай у цій зустрічі відзначився двома голами і двома результативними передачами.

Нідерланди - Білорусь - 4:0

Голи:1:0 - Депай (1). 2:0 - Вейналдум (21). 3:1 - Депай (55, з пенальті). 4:0 - ван Дайк (86)

Ізраїль - Словенія - 1:1

Голи: 0:1 - Шпорар (48). 1:1 - Загаві (55)

Македонія - Латвія - 3:1

Голи: 1:0 - Аліоскі (11). 2:0 - Елмас (29). 2:1 - В'ячеславс Ісаєвс (87). 3:1 - Елмас (90+3)

Північна Ірландія - Естонія - 2:0

Голи: 1:0 - Макґінн (56). 2:0 - Стівен Девіс (75, з пенальті)

Словаччина - Угорщина - 2:0

Голи: 1:0 - Ондрей Дуда (42). 2:0 - Альберт Руснак (85)

Завтра перший тур євровідбору продовжиться. Зокрема о 21:45 у Лісабоні матч розпочнуть чинні чемпіони Європи португальці та збірна України.