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    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані

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    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані

    На Instagram Мічели Персіко підписано майже півмільйона людей

    Даніеле Ругані все ніяк не може завоювати стабільне місце в основному складі «Ювентуса».

    А ось його дівчина вже давно стала зіркою.

    Знайомтеся, Мічела Персіко - відома ведуча і модель.

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    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
    Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані

    Варто зазначити, що на Instagram цієї блондинки підписано майже півмільйона людей.

    Красуня також співпрацює з багатьма відомими брендами.

    І якщо Даніеле Ругані, за чутками, замислюється про пошук іншого місця, де він зможе розкрити свої таланти, то його дівчина в Турині відчуває себе відмінно.

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