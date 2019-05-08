Блондинка, яка зводить чоловіків з розуму. Гарячі фото коханої гравця «Ювентуса» Ругані
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На Instagram Мічели Персіко підписано майже півмільйона людей
Даніеле Ругані все ніяк не може завоювати стабільне місце в основному складі «Ювентуса».
А ось його дівчина вже давно стала зіркою.
Знайомтеся, Мічела Персіко - відома ведуча і модель.
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Варто зазначити, що на Instagram цієї блондинки підписано майже півмільйона людей.
Красуня також співпрацює з багатьма відомими брендами.
І якщо Даніеле Ругані, за чутками, замислюється про пошук іншого місця, де він зможе розкрити свої таланти, то його дівчина в Турині відчуває себе відмінно.