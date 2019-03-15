Чарівна Кароліна Бояр. Приголомшливі фото найкрасивішої жінки польського футболу



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Дівчина зізнається, що її стать і зовнішність часто допомагають під час футбольних матчів

22-річну Кароліну Бояр часто називають найсексуальнішим арбітром в світі. Полька зібрала собі величезну аудиторію шанувальників серед футбольних уболівальників в соціальних мережах.

Крім роботи суддею, Кароліна вчиться на юридичному факультеті в університеті рідного Кракова. Своїм кумиром і прикладом для наслідування вона вважає німкеню Бібіану Штайнхаус.

Дівчина зізнається, що її стать і зовнішність часто допомагають під час футбольного матчу

«У жінок є природний шарм, що дозволяє зберігати спокій навіть у найбільш напружених ситуаціях, а також нівелювати агресію щодо арбітрів», - розповідає красуня.