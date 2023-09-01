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«Динамо» вилетіло з Ліги конференцій і вперше за 18 років залишилося без єврокубків

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Динамо» вилетіло з Ліги конференцій і вперше за 18 років залишилося без єврокубків
фото з відкритих джерел

У плей-оф раунді Ліги конференцій кияни зазнали поразки від турецького «Бешикташа»

У четвер, 31 серпня, відбувся матч-відповідь плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому київське «Динамо» змагалося проти «Бешикташу» у Стамбулі. Про це повідомляє «СуспільнеСпорт».

У плей-оф раунді зустрічі проти «Бешикташа», «Динамо» київська команда розпочала з поразки у Бухаресті з рахунком 2:3. Однак у команди були шанси на прорив до групового етапу - для цього необхідно було перемогти турецьку команду у другому поєдинку.

Між цими матчами з «Бешикташем» кияни не проводили жодного матчу, оскільки їх гра проти «Вереса» на п'ятому турі УПЛ була відкладена. Незважаючи на це, «Динамо» не змогло подолати турецький клуб  у другому поєдинку.

Протягом перших 20 хвилин шанси відкрити рахунок були у футболістів «Бешикташа». Найкращий момент мав нападник Джексон Мулека, який влучив у штангу.

«Динамо» створило лише два шанси протягом першого тайму. По середині гри форвард Владислав Ванат відіграв потужний удар понад воротами, а згодом Микола Шапаренко міг замкнути Денис Попов, однак скластися для удару йому не вдалося.

Початок другого тайму приніс можливість «Динамо» відкрити рахунок: Волошин та Ванат вирушили в контратаку. Однак півзахисник команди передав м'яч нападнику, що завадило йому забити гол.

Проте через дві хвилини після цієї невдачі «Динамо» пропустило гол. Форвард Венсан Абубакар виявився сильнішим за захисників киян, яких було четверо, і забив точний удар у дальній нижній кут воріт.

Після цього голу «Динамо» не змогло відновити рівновагу та створити небезпеку поблизу воріт «Бешикташа». Воротам Абубакара виявилося достатньо для того, щоб перемогти та вийти до групового етапу Ліги конференцій.

Стартовий поєдинок у плей-оф раунді Ліги конференцій дніпряни завершили нічиєю з рахунком 1:1.

Зазначимо, «Динамо» уперше за 18 років залишилося без єврокубків у цьому сезоні. Востаннє це траплялося у 2005 році, коли після вильоту у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського «Тюна» «Динамо» більше не мало ігор в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що його слова «Ми грали не проти «Бешикташа», а проти збірної Африки» неправильно зрозуміли.

Теги: кияни Микола Шапаренко Денис Попов Ліга конференцій

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