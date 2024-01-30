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«Дженоа» збирається викупити футболіста збірної України у «Марселя»

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Дженоа» збирається викупити футболіста збірної України у «Марселя»
«Дженоа» розглядає достроковий викуп Руслана Маліновського у «Марселя»
фото з відкритих джерел

«Дженоа» уже розпочала перемовини з «Марселем» щодо дострокового викупу Маліновського

«Дженоа» планує достроково викупи Руслана Маліновського у «Марселя». Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Маліновський перейшов до «Дженоа» влітку 2023 року на правах оренди із «Марселя». З того моменту Руслан зіграв за генуезців 21 матч у всіх турнірах, зокрема вийшов у старті у всіх чотирьох поєдинках Серії А у 2024-му та провів їх без замін.

Зазначається, що орендна угода Маліновського розрахована до завершення сезону 2023/24. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, генуезці мають опцію викупу Руслана за 10 мільйонів євро.

Керівництво «Дженоа» планує викупити українського півзахисника. Однак Маліновський може стати частиною ширшої угоди між «Марселем» та італійським клубом, який планує підписати іншого гравця «Марселя», форварда Вітінью.

«Дженоа» уже розпочала перемовини з «Марселем» щодо дострокового викупу Маліновського та оренди Вітіньї з правом подальшого викупу. За обох гравців італійці запропонували 30 мільйонів євро, але марсельці не готові відпустити португальця в оренду.

«Ми ведемо перемовини з «Дженоа» щодо Вітіньї, але ми не віддамо його в оренду», – сказав президент «Марселя» Пабло Лонгорія.

За інформацією італійського журналіста Джанлуки ді Марціо, «Дженоа» та «Марсель» погоди викуп Маліновського взимку 2024-го за сім мільйонів євро. Натомість Вітінья перейде до генуезців на правах оренди з опцією викупу за 25 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Малиновського помітили під час виходу з аеропорту Марсель-Прованс. За словами очевидця, лідера збірної України зустріли представники «Олімпіка». Очікувалося, що Малиновський підпише контракт із «Марселем» до 2027 року. Сума трансферу складатиме €14 млн з урахуванням бонусів. «Аталанта» може розраховувати на додаткові виплати, якщо Руслан чудово покаже себе на полях Франції.

Теги: навколофутбол

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