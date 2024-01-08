Помер ексгравець збірної України Богдан Шершун

Шершун тривалий час боровся з хворобою

Сьогодні, 8 січня, стало відомо про смерть колишнього гравця збірної України з футболу Богдана Шершуна. Про трагічну звістку повідомив журналіст Володимир Звєров. Повідомляється, що у 42-річного Богдана Шершуна була довга і тривала хвороба, з якою відомий гравець так і не зумів впоратися.

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Зокрема, Шершун виступав за «Дніпро», «Арсенал», «Волинь», «Кривбас» і московський «ЦСКА», з яким у 2005 році виграв кубок УЄФА. На його рахунку – чотири матчі у складі збірної України.

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Богдан Шершун фото з відкритих джерел

Богдан Шершун народився 14 травня 1981 в Хмельницькому. Він вихованець футбольної школи хмельницького «Поділля» і дніпропетровського «Дніпра». Професійні виступи розпочав у «Дніпрі» з 1997 року.

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Дебютував у вищій лізі Шершун 5 жовтня 1997 року у віці 17 років у матчі проти донецького «Металурга», який завершився перемогою «дніпрян» з рахунком 2-0. Богдан вийшов на поле на останній хвилині матчу.

Влітку 2001 року Богдан разом з «Дніпром» став бронзовим призером чемпіонату України сезону 2000/01, що дозволило команді вперше за чотири роки потрапити у єврокубки.

20 вересня 2001 року Шершун дебютував у єврокубках у рамках матчу першого раунду Кубка УЄФА сезону 2001/02 проти італійської «Фіорентини», який завершився в нічию 0-0. У матчі-відповіді в Флоренції, який Богдан, як і першим матч, відіграв повністю, українська команда програла з рахунком 2-1 і припинила виступи в єврокубках.

Після цього двадцятирічного молодого захисника примітило московське ЦСКА, до складу якого Богдан Шершун приєднався на початку 2002 року.

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За ЦСКА дебютував 23 березня 2002 року в матчі проти московського «Динамо». Перший гол забив 6 жовтня 2002 року в ворота петербурзького «Зеніта». Всього, з урахуванням Кубка Росії та єврокубків, за ЦСКА провів 81 матч, забив два голи та виграв низку національних титулів, а також Кубок УЄФА.

Влітку 2005 року повернувся в «Дніпро», де відразу став основним захисником команди і постійно виступав до осені 2008 року. Після того, як новим головним тренером команди став Володимир Безсонов, Шершун втратив місце в команді, тому на початку 2009 року був відданий на правах оренди в київський «Арсенал».

21 липня 2010 року підписав повноцінний контракт на два роки з «канонірами», проте з сезону 2011/12 став все рідше потрапляти до основи і після його завершення в статусі вільного агента залишив Київ.

Влітку 2012 року Шершун на правах вільного агента перейшов до криворізького «Кривбасу». В червні 2013 року криворізька команда припинила своє існування. Після цього Богдан Шершун уклав контракт з «Волинню».

Наприкінці 2014-го у Шершуна закінчився контракт із «Волинню», клуб його продовжувати не забажав[. Футболіст зізнався, що мав пропозицію із Росії, однак відмовився через політичну ситуацію поміж країнами.

Тоді ж, на початку 2015 року, Богдан Шершун пішов на тренерські курси при Федерації футболу України, водночас продовжив виступи на аматорському рівні. Відомо, що футболіст грав за команду «Случ» з міста Старокостянтинів.