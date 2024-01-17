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Міністерство молоді та спорту заборонило футболістам «Карпат» поїхати до Іспанії – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністерство молоді та спорту заборонило футболістам «Карпат» поїхати до Іспанії – ЗМІ
Тренувальні збори «Карпат» розпочнуться 22 січня
фото з відкритих джерел

Львівські «Карпати» планували провести тренувальні збори в Іспанії

Львівські «Карпати» отримали відмову від Міністерства молоді та спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє видання Tribuna.

За інформацією джерела, львівські «Карпати» планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту. 

«У правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту», – йдеться у повідомленні.

«Карпати» не грають в УПЛ, тому у Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання

Планувалось, що тренувальні збори «Карпат» розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.

Як повідомлялося, у Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best від ФІФА. Найкращим футболістом 2023 року став нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

До слова, ветеран донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький готовий повернутися до національної команди України та навіть співатиме державний славень у разі появи в таборі дружини Сергія Реброва.

Теги: ФК Карпати Львів навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Міністерство молоді і спорту України

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