Міністерство молоді та спорту заборонило футболістам «Карпат» поїхати до Іспанії – ЗМІ

Львівські «Карпати» планували провести тренувальні збори в Іспанії

Львівські «Карпати» отримали відмову від Міністерства молоді та спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє видання Tribuna.

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За інформацією джерела, львівські «Карпати» планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту.

«У правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту», – йдеться у повідомленні.

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Планувалось, що тренувальні збори «Карпат» розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.

Як повідомлялося, у Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best від ФІФА. Найкращим футболістом 2023 року став нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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