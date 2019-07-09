Ефектна красуня з Канади. Запаморочливі фото футболістки Лорен Сессельман



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Лорен Сессельман

Ця футболістка також займається бізнесом: володіє мережею фітнес-клубів, які приносять їй непоганий дохід

Лорен Сессельман - 35-річна канадська професійна футболістка та модель. Також Лорен є бронзовою олімпійською медалісткою.

У дитинстві Лорен активно грала в баскетбол, а футбол був лише захопленням. Вступивши до університету Пердью, дівчина почала активно розвивати футбольну кар'єру. За чотири роки вона встановила шість рекордів: у голах, гольових передачах, переможних голах, іграх з кількома голами і ударах по воротах, а також була названа кращим гравцем команди в 2003 і 2005 роках.

Також Сессельманн представляла Канаду на чемпіонаті світу серед жінок 2015 року, а в 2012 році, на Олімпіаді, стала володарем бронзової медалі.

Крім цього, футболістка займається бізнесом: володіє мережею фітнес-клубів, які приносять їй непоганий дохід.