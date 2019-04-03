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    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро

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    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро

    Для цієї білявки це вже не перший досвід відносин з футболістами

    Форвард «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро в поточному сезоні грає просто блискуче. Аргентинець пачками штампує голи і веде свою команду до другої поспіль перемоги в чемпіонаті Англії. Не виключено, що успіхи 30-річного бомбардира пов'язані зі змінами в особистому житті. Нещодавно колишній зять Дієго Марадони закрутив роман з англійською моделлю Тейлор Уорд.

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    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
    Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро

    Для цієї білявки це не перший досвід відносин з футболістами. Раніше вона зустрічалася з захисником «Евертона» Мейсоном Холгейтом. А ще британська красуня є дочкою екс-нападника «Дербі», «Блекберна» і «Шеффілда» Ешлі Уорда.

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