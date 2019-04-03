Екстремальні фото нової пасії зірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для цієї білявки це вже не перший досвід відносин з футболістами

Форвард «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро в поточному сезоні грає просто блискуче. Аргентинець пачками штампує голи і веде свою команду до другої поспіль перемоги в чемпіонаті Англії. Не виключено, що успіхи 30-річного бомбардира пов'язані зі змінами в особистому житті. Нещодавно колишній зять Дієго Марадони закрутив роман з англійською моделлю Тейлор Уорд.

Для цієї білявки це не перший досвід відносин з футболістами. Раніше вона зустрічалася з захисником «Евертона» Мейсоном Холгейтом. А ще британська красуня є дочкою екс-нападника «Дербі», «Блекберна» і «Шеффілда» Ешлі Уорда.