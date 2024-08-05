Олімпійський чемпіон Чеккон не витримав умов проживання та перебрався у парк

Організаторам не вдалося створити гарні умови проживання в олімпійському селищі

Важливою особливістю Олімпійських Ігор є проживання більшості спортсменів у спеціальному селищі. У номерах встановлені не надто зручні картонні ліжка, які хоч і є екологічними, проте не задовільняють всіх учасників Олімпіади.

Поскаржився на умови проживання і італійський плавець Томас Чеккон. Він заявив, що в селищі нема кондиціонерів, а номери недостатньо звукоізольовані. «Я не можу спати ані вночі, ані вдень. Тут я борюся зі спекою і шумом водночас» , – заявив італієць кореспондентам The Sun.

Після втоми від таких умов проживання, Томас пішов на неочікуваний крок: його було помічено під час того, як він дрімав просто надворі. Олімпійський чемпіон у плаванні на 100 метрів на спині лежав просто на землі на білому рушнику, обережно поклавши рюкзак та взуття біля місця для сну. Італійця помітив інший учасник Олімпіади, веслувальник з Саудівської Аравії Гусейн Аліреза, який і сфотографував Чеккона та виставив це фото в Інстаграмі.

Томас Чеккон відпочиває від змагань просто у парку олімпійського селища Фото: Інстаграм Гусейна Алірези

На схожі проблеми скаржився і український метальник молота Михайло Кохан, який вчора завоював бронзу Олімпіади. Наш легкоатлет спить просто на балконі, адже це єдиний для нього спосіб набратися сил перед стартами.

Нагадаємо, що іншою зіркою соцмереж став турецький стрілець Юссуф Дікеч, який виступав у фіналі без жодного екіпірування.

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