Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон Чеккон не витримав умов проживання та перебрався у парк

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон Чеккон не витримав умов проживання та перебрався у парк
Томас Чеккон є новою зіркою італійського плавання
Фото: AP

Організаторам не вдалося створити гарні умови проживання в олімпійському селищі

Важливою особливістю Олімпійських Ігор є проживання більшості спортсменів у спеціальному селищі. У номерах встановлені не надто зручні картонні ліжка, які хоч і є екологічними, проте не задовільняють всіх учасників Олімпіади. 

Поскаржився на умови проживання і італійський плавець Томас Чеккон. Він заявив, що в селищі нема кондиціонерів, а номери недостатньо звукоізольовані. «Я не можу спати ані вночі, ані вдень. Тут я борюся зі спекою і шумом водночас» , – заявив італієць кореспондентам The Sun. 

Після втоми від таких умов проживання, Томас пішов на неочікуваний крок: його було помічено під час того, як він дрімав просто надворі. Олімпійський чемпіон у плаванні на 100 метрів на спині лежав просто на землі на білому рушнику, обережно поклавши рюкзак та взуття біля місця для сну. Італійця помітив інший учасник Олімпіади, веслувальник з Саудівської Аравії Гусейн Аліреза, який і сфотографував Чеккона та виставив це фото в Інстаграмі. 

Томас Чеккон відпочиває від змагань просто у парку олімпійського селища
Томас Чеккон відпочиває від змагань просто у парку олімпійського селища
Фото: Інстаграм Гусейна Алірези

На схожі проблеми скаржився і український метальник молота Михайло Кохан, який вчора завоював бронзу Олімпіади. Наш легкоатлет спить просто на балконі, адже це єдиний для нього спосіб набратися сил перед стартами. 

Нагадаємо, що іншою зіркою соцмереж став турецький стрілець Юссуф Дікеч, який виступав у фіналі без жодного екіпірування. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Париж Михайло Кохан медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Кохан виступає на своїй другій Олімпіаді
Олімпіада-2024. Метальник молота Кохан кваліфікується до фіналу
2 серпня, 11:53
Для Олександра Хижняка бразильські боксери є принциповими суперниками
Анонс Олімпіади на 2 серпня. Очікуємо на медаль в боксі
2 серпня, 09:21
26 липня у Парижі стартують Олімпійські ігри
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії олімпіада
25 липня, 13:30
Іспанці забрали всі індивідуальні нагороди
Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024
15 липня, 02:00
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня
Олімпіада у Парижі. Календар змагань українських спортсменів
25 липня, 10:34
Захід запланований на Сені в Парижі
Відкриття Олімпійських ігор-2024: що запланували організатори та де дивитися церемонію
26 липня, 10:14
Українська співачка побажала українським спорцменам удачі
Джамала побувала за лаштунками Олімпіади та зустрілася з українськими спортсменами (фото)
29 липня, 03:24
Турецький стрілець виступає на Олімпіаді вже не вперше
Стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування
1 серпня, 13:06
Українські фехтувальниці шоковані перемогою на Олімпіаді
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
Вчора, 03:21

Новини

Олімпійський чемпіон Чеккон не витримав умов проживання та перебрався у парк
Олімпійський чемпіон Чеккон не витримав умов проживання та перебрався у парк
Український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі
Український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
Анонс Олімпіади на 5 серпня. Чи зможе Україна розвинути свій медальний успіх?
Анонс Олімпіади на 5 серпня. Чи зможе Україна розвинути свій медальний успіх?
Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії
Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії
Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади
Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
19K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9041
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6964
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством
6810
Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua