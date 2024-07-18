Більшість допущених до Олімпіади спортсменів з РФ і Білорусі підтримують війну

33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Олімпійських іграх

За даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки Росії або підтримують війну в Україні. Про це пише Bloomberg.

Загалом 33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Олімпійських іграх, йдеться у 223-сторінковому звіті Global Rights Compliance.

Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння. Комітет не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.

Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила.

«Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою» , – сказав Джордаш.

У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або поширюють провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності.

Отримали допуск і прийняли запрошення 16 спортсменів з білоруськими паспортами і 15 – з російськими. При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовились від запрошень.