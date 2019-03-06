Футболістка з США Сідні Леру тренується на шостому місяці вагітності



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У нинішньому сезоні дівчина зіграла 20 матчів за «Орландо Прайд» та забила 15 голів

Нападаюча «Орландо Прайд» Сідні Леру продовжує тренування з командою, будучи на шостому місяці вагітності. Про це повідомляє Sport Mediaset.

«Я тренуюся без фізичного контакту і уникаю будь-якої небезпеки для дитини. Я працюю з м'ячем і не докладаю великих зусиль. Хто краще за мене знає, що я можу або не можу робити з моїм тілом? Я не думала, що буду тренуватися на шостому місяці вагітності, але так вийшло», - сказала дівчина.

Сідні Леру

28-річна Леру одружена з форвардом «Орландо Сіті» Домініком Дуайєром, і вони очікують другу дитину.

Леру є чемпіонкою світу та переможницею Олімпійських ігор. За збірну США вона зіграла 77 матчів, в яких відзначився 35 забитими м'ячами.

У нинішньому сезоні Леру зіграла 20 матчів за «Орландо Прайд» та забила 15 голів.