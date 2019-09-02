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    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли

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    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли

    Свій перший професійний турнір Челсі виграла свій перший титул в 14 років

    Челсі Лінн Пеццола народилася 25 серпня 1992 року в місті Брейдентон, штат Флорида. У 2014 році дівчина отримала ступінь зі спортивного менеджменту в школі кінезіології (наукова і практична дисципліна, що вивчає м'язове рух у всіх його проявах) Мічиганського Університету, в якому основна ставка робиться на бізнес.

    Також Челсі навчалася в академії гольфу «Missing Link» і виграла свій перший титул в 14 років.

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    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли
    Гаряча блондинка з ключкою. Ефектні фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли

    Дівчина працювала в якості віце-президента спікерів і керівників на конференції «Мічиганський спортивний бізнес».

    Джерело: Sports.ru

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