Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі



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Сьогодні, 26 вересня, Кіра відзначає своє тридцятиріччя!

Кіра (Кійра) Лінда Катрійна Корпі - фінська фігуристка-одиночниця.

Вона виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських іграх 2010 року - 11-е.

У серпні Кіра 2015 року оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

Багато вболівальників фігурного катання називають Кіру найкрасивішою фігуристкою світу.