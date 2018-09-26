  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі

    • Розсилка
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі

    Сьогодні, 26 вересня, Кіра відзначає своє тридцятиріччя!

    Кіра (Кійра) Лінда Катрійна Корпі - фінська фігуристка-одиночниця.

    Вона виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських іграх 2010 року - 11-е.

    Читайте також

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі

    У серпні Кіра 2015 року оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

    Багато вболівальників фігурного катання називають Кіру найкрасивішою фігуристкою світу.

    Читайте також
    фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ