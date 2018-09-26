Гаряча фінська блондинка. Ефектні фото найкрасивішої фігуристки світу Кіри Корпі
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Сьогодні, 26 вересня, Кіра відзначає своє тридцятиріччя!Кіра (Кійра) Лінда Катрійна Корпі - фінська фігуристка-одиночниця.
Вона виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських іграх 2010 року - 11-е.
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Багато вболівальників фігурного катання називають Кіру найкрасивішою фігуристкою світу.