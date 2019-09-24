Гарячі білоруські красуні. Запаморочливі фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»



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Однією з умов для потрапляння до групи підтримки був високий зріст дівчат - вище 170 см

На початку сезону брестське «Динамо», яке виступає в чемпіонаті Білорусі з футболу, оновило свою групу підтримки. Відбір проходили дівчата, яких в результаті залишилося 11.

Як повідомили в клубі, ідея створити нову групу підтримки належить керівництву «Динамо». Воно захотіло підняти рівень підготовки своїх чирлідерок, зібравши оновлений склад.

Також особливу увагу звернули на стилістику і зовнішній вигляд дівчат. Спеціально для цього провели кастинг. Однією з умов був високий зріст дівчат - вище 170 см.

Джерело: Sports.ru