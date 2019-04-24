Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
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Ця красуня надихає на нові звершення хавбека донецького «Шахтаря» Соломона
Манор Соломон поступово освоюється в новій країні і в новому клубі.
Однак, новачкові «Шахтаря» дуже не вистачає підтримки близької людини.
Як зізнався сам футболіст в березні, його дівчина Даша Вошина не може приєднатися до нього в Україні через службу в армії.
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Манор Соломон — ізраїльський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря» і національної збірної Ізраїлю.
Джерело: Sport.ua