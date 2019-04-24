Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ця красуня надихає на нові звершення хавбека донецького «Шахтаря» Соломона

Манор Соломон поступово освоюється в новій країні і в новому клубі.

Однак, новачкові «Шахтаря» дуже не вистачає підтримки близької людини.

Як зізнався сам футболіст в березні, його дівчина Даша Вошина не може приєднатися до нього в Україні через службу в армії.

Манор Соломон — ізраїльський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря» і національної збірної Ізраїлю.





Джерело: Sport.ua