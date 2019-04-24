  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії

    • Розсилка
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії

    Ця красуня надихає на нові звершення хавбека донецького «Шахтаря» Соломона

    Манор Соломон поступово освоюється в новій країні і в новому клубі.

    Однак, новачкові «Шахтаря» дуже не вистачає підтримки близької людини.

    Як зізнався сам футболіст в березні, його дівчина Даша Вошина не може приєднатися до нього в Україні через службу в армії.

    Читайте також

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії
    Гарячі фото дівчини новачка «Шахтаря», яка зараз проходить службу в армії

    Манор Соломон — ізраїльський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря» і національної збірної Ізраїлю.


    Джерело: Sport.ua

    Читайте також
    ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ