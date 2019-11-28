Коріна Караджа: темпераментна румунська брюнетка, від якої залежить доля збірної України



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Чи буде в румунської красуні легка рука для нашої національної футбольної дружини?

В суботу, 30 листопада, у столиці Румунії Бухаресті стануть відомі склади груп фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Однією з головних дійових осіб церемонії жеребкування стане румунська журналістка Коріна Караджа.

Тож, саме від Коріни, яка буде ведучою церемонії жеребкування залежить і доля збірної України з футболу.

Нагадаємо, що команда Андрія Шевченка гратиме в одній групі з Нідерландами.

Іншим суперником збірної України стане або команда Румунії, або, в разі поразки румунів в плей-оф кваліфікаційного етапу Євро-2020, переможець шляху D (в ньому за перемогу будуть боротися збірні Грузії, Білорусі, Північної Македонія та Косово).

Нагадаємо, що склад кошиків став відомий після завершення групового етапу відбіркових матчів, а сьогодні Союз європейських футбольних асоціацій остаточно затвердив посів команд.

Перший кошик

Україна (група С)

Бельгія (група В)

Італія (група А)

Англія (група D)

Німеччина (група F)

Іспанія (група E)

Другий кошик

Франція

Польща

Швейцарія

Хорватія

Нідерланди (група С)

РФ (група В)

Третій кошик

Португалія

Туреччина

Данія (група В)

Австрія

Швеція

Чехія

Четвертий кошик

Вельс

Фінляндія

Переможець плей-оф групи А

Переможець плей-оф групи В

Переможець плей-оф групи С

Переможець плей-оф групи D