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    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами

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    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами

    Свої виступи у професійному турі швейцарка завершила за підсумками сезону-2017

    Мартіна Хінгіс поділилася фотографією зі своєю новонародженою дочкою. Дівчинку назвали Ліа. Для 38-річної тенісистки і її чоловіка Харольда Ліманна це перша дитина. Пара зіграла весілля в липні минулого року. 

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    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
    Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами

    Свої виступи у професійному турі швейцарка завершила за підсумками сезону-2017.

    Головні досягнення Мартіни Хінгіс:

    • На рахунку Хінгіс 25 титулів переможниці «Великого шолому».
    • Мартіна 5 разів перемагала на мейджорах в одиночному розряді, 13 раз - в парному, 7 разів - в міксті. Останні здобуті нею титули «Великого шолому» - перемога на US Open-2017 в парі з Юньянь Чань і в міксті з Джеймі Марреєм.
    • П'ять разів вона святкувала перемогу в Підсумкових турнірах WTA (два - в одиночному розряді). 
    • Мартіна - переможниця понад 100 турнірів WTA (з них 43 в одиночному розряді).
    • У 2016 році Хінгіс завоювала срібну медаль Олімпійських ігор в парному розряді.

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