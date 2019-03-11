Легендарна тенісистка Хінгіс народила доньку. Найяскравіші фото щасливої мами
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Свої виступи у професійному турі швейцарка завершила за підсумками сезону-2017
Мартіна Хінгіс поділилася фотографією зі своєю новонародженою дочкою. Дівчинку назвали Ліа. Для 38-річної тенісистки і її чоловіка Харольда Ліманна це перша дитина. Пара зіграла весілля в липні минулого року.
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Свої виступи у професійному турі швейцарка завершила за підсумками сезону-2017.
Головні досягнення Мартіни Хінгіс:
- На рахунку Хінгіс 25 титулів переможниці «Великого шолому».
- Мартіна 5 разів перемагала на мейджорах в одиночному розряді, 13 раз - в парному, 7 разів - в міксті. Останні здобуті нею титули «Великого шолому» - перемога на US Open-2017 в парі з Юньянь Чань і в міксті з Джеймі Марреєм.
- П'ять разів вона святкувала перемогу в Підсумкових турнірах WTA (два - в одиночному розряді).
- Мартіна - переможниця понад 100 турнірів WTA (з них 43 в одиночному розряді).
- У 2016 році Хінгіс завоювала срібну медаль Олімпійських ігор в парному розряді.