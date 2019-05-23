Марта Карріедо: гаряча іспанська красуня, яка кинула футболіста через його зв'язок з чоловіком



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Марта Карріедо - одне з головних облич сучасної моди в Іспанії

У дівчини більше півмільйона прихильників в Instagram, а її нові наряди удостоюються серйозних аналітичних матеріалів. Знають її і футбольні фанати. Красуня була в стосунках з мексиканським півзахисником Хонатаном Дос Сантосом.

Причому справа вже навіть дійшло до заручин - але потім пара раптово розійшлася. Пізніше Марта пояснила причину такого рішення «втручанням третьої сторони». Але знайомі моделі додали конкретики її словами. Якщо вірити їм, «третьою стороною» в цих відносинах раптово опинився чоловік.

Тема бісексуальності Хонатана вже спливала раніше. Ходили чутки, що вихованець «Барселони» мав стосунки з партнером по «Вільярреалу» Матео Мусаккьо. Гравець досить різко відреагував на ці чутки, що багатьох тільки утвердило в думці.

Зараз Марта живе в Лос-Анджелесі. Варто нагадати, що Джонатан якраз виступає за «Лос-Анджелес Гелаксі». Однак, дівчина стверджує, що між ними більше нічого немає і однакове місце проживання - лише збіг.

Джерело: ua-football.com