Найпривабливіша ковзанярка світу: гарячі фото нідерландки Ютти Лердам



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Нещодавно Ютту визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів, що тільки додало дівчині визнання і популярності

До 21 року Ютта Лердам вже завоювала безліч нагород найвищого гатунку в ковзанярському спорті.

Перших успіхів Ютта досягла в 2017 році, коли перемогла на першості світу серед юніорів в Гельсінкі в багатоборстві, командній гонці і на дистанції 1500 метрів, додавши до цього ще дві бронзи турніру.

Через рік дівчина була першою на юніорському чемпіонаті світу, перемігши в командній гонці і командному спринті, а також ставши срібним призером у всіх особистих дисциплінах: 500, 1000, 1500, 3000 метрів і багатоборстві.

У 2019 Ютта стала виступати на дорослому рівні. На чемпіонаті Європи в спринтерському багатоборстві голландка була близька до завоювання медалі, але в підсумку стала лише четвертою, зате на чемпіонаті світу на окремих дистанціях в Інцелль Ютта виграла свій перший титул чемпіонки світу (в командному спринті.

Однак саме 2020 й рік приніс дівчині найбільший успіх в її поки що нетривалої кар'єрі: Ютта виграла два найбільших старти на своїй коронній дистанції - 1000 метрів.

Не так давно Ютту визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів, що тільки додало дівчині визнання і популярності. Чарівна ковзанярка є найпопулярнішою представницею свого виду спорту, що дає їй можливість успішно заробляти на рекламі в соціальних мережах.

Джерело: footballua.tv