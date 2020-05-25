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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів

    Професійна американська серфінгистка Анастасія Ешлі за свою кар'єру встигла побувати в багатьох куточках планети і приборкати бурхливі хвилі океанів і морів.

    Анастасія вважається однією з найсексуальніших серфінгісток сучасності. Дівчині 33 роки, перші кроки в серфінгу зробила в 5 років, а в 6 вже виграла свої перші змагання.

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі

    Ешлі є переможницею Professional Surfing Tour Американського чемпіонату.

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів.

    На її профіль в Instagram підписано понад мільйон фоловерів.

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