Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото серфінгістки Анастасії Ешлі
Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів
Професійна американська серфінгистка Анастасія Ешлі за свою кар'єру встигла побувати в багатьох куточках планети і приборкати бурхливі хвилі океанів і морів.
Анастасія вважається однією з найсексуальніших серфінгісток сучасності. Дівчині 33 роки, перші кроки в серфінгу зробила в 5 років, а в 6 вже виграла свої перші змагання.
Ешлі є переможницею Professional Surfing Tour Американського чемпіонату.
Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів.
На її профіль в Instagram підписано понад мільйон фоловерів.