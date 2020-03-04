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    Скотч. Спорт

    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич

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    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич

    У зіркового бразильця налагоджуються справи на особистому фронті

    У зірки ПСЖ та відомого ловелеса Неймара з'явилася нова пасія. Минулого місяця бразилець відсвяткував свій день народження в компанії 28-річної моделі і співачки Наталії Барулич.

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    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич
    Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич

    Зокрема, після вечірки дівчина опублікувала знімок в розкішному білому платті з підписом: «Коли Неймар сказав одягнутися в біле». Футболіст відповів на пост одним словом (Beautiful = «Прекрасна») і трьома вогняними емодзі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар
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