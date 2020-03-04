Пишногруда брюнетка, яка підкорила серце Неймара. Екстремальні фото співачки Наталії Барулич



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У зіркового бразильця налагоджуються справи на особистому фронті

У зірки ПСЖ та відомого ловелеса Неймара з'явилася нова пасія. Минулого місяця бразилець відсвяткував свій день народження в компанії 28-річної моделі і співачки Наталії Барулич.

Зокрема, після вечірки дівчина опублікувала знімок в розкішному білому платті з підписом: «Коли Неймар сказав одягнутися в біле». Футболіст відповів на пост одним словом (Beautiful = «Прекрасна») і трьома вогняними емодзі.