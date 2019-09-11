Пишногруда Рафаела Бекран: бразильська модель та сестра зіркового Неймара



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Неймар ніколи не пропускає дні народження Рафаели і завжди знаходить можливість привітати сестру зі святом особисто

У зірки «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара на руці є татуювання обличчя Рафаели Бекран, а у неї - тату в вигляді очей футболіста.

Загалом, так: вони брат і сестра.

Варто зазначити, що зірковий бразилець ніколи не пропускає дні народження Рафаели. Щороку 11-го березня бразилець шукає привід, щоб полетіти додому. Про це нерідко ходять жарти в інтернеті.

Рафаелла Сантос Бекран - 23-річна бразильська модель і сестра Неймара, народилася в сім'ї торговця ювелірними виробами Неймара Сантоса і Надін Гонсалвес в Можі-дас-Крузис (штат Сан-Паулу, Бразилія).