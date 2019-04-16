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    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського

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    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського

    Інстаграмом дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни можна милуватися вічно

    Варто зазначити, що там є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

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    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського
    Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського

    За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом, а зараз вийшла в декрет. 

    Також дівчина дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram.

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