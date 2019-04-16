Татуйована красуня. Запаморочливі фото дружини півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського



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Інстаграмом дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни можна милуватися вічно

Варто зазначити, що там є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом, а зараз вийшла в декрет.

Також дівчина дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram.