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    Скотч. Спорт

    Титулована українська важкоатлетка залучила 4-річну доньку до занять штангою (відео)

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    Надія Миронюк мала виступити на Олімпійських Іграх в Лондоні 2012 року, але не змогла, через травму - Титулована українська важкоатлетка залучила 4-річну доньку до занять штангою (відео)
    Надія Миронюк мала виступити на Олімпійських Іграх в Лондоні 2012 року, але не змогла, через травму

    Надія Миронюк, яка має три медалі чемпіонатів Європи, мріє щоб донька перевершила її досягнення

    «В батька й син», а в цьому випадку – донька! Мудре народне прислів’я на власному прикладі підтверджує 4-річна волинянка Софійка, яка у юному віці вправно працює зі штангою. То й не дивно, бо гени у дівчинки дуже спортивні – мама три разова бронзова призерка чемпіонатів Європи Надія Миронюк, а тато  — триразовий чемпіон Арабських ігор з важкої атлетики Свару Пірбал.

    Відео тренувань юної важкоатлетики виклала в мережу її мама Надія, з підписом: «Моя рекордсменка».

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      Юна важкоатлетка Софійка вже має перші медалі

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    Інтернаціональна родина важкоатлетів
    чемпіонат Європи важкоатлетка
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