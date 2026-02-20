Головна Спорт Скотч. Спорт
Мадонна підтримала американську фігуристку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Мадонна підтримала американську фігуристку
Ембер Ґленн є однією з найкращих на національному рівні, але на світових змаганнях часто помиляється через психологічний тиск
фото: Reuters

Ембер Ґленн не повірила своїм очам, коли побачила, хто саме записав їй відеозвернення

Американська попдіва Мадонна особисто звернулася до американської фігуристки Ембер Ґленн перед її виходом на олімпійський лід у Мілані, записавши спеціальне відеопослання для атлетки. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала легендарна співачка Ґленн?

Мадонна зізналася, що була «вражена» мужністю та красою катання фігуристки. «Ти неймовірна – така сильна і смілива. Візьми це золото!» – закликала Мадонна у відео, яке 26-річній спортсменці показали на смартфоні прямо біля бортику арени. Звернула увагу на спортсменку зірка ще й тому, що її пісня Like a Prayer стала музичною основою короткої програми Ґленн. 

Реакція американської фігуристки

Ембер Ґленн не змогла стримати сліз, закриваючи обличчя руками від подиву. «Я буквально тремчу. Моя королево, дякую вам! Ви – ікона і легенда назавжди», – відповіла фігуристка. Підготовка до цього виступу була ретельною не лише у спортивному плані, а й у візуальному. Так, темно-бордова сукня Ембер з відкритими плечима та мереживом повністю дублювала образ Мадонни з оригінального кліпу Like a Prayer 1989 року, перетворюючи олімпійський прокат на масштабний культурний триб'ют.

Драматична коротка програма

Попри колосальну психологічну підтримку та впевнений початок із потужним потрійним акселем, фінал програми став для Ембер справжньою драмою. Виконуючи останній стрибковий елемент, вона припустилася технічної помилки – зробила лише подвійний тулуп замість запланованого потрійного, тобто «зловила метелика». У фігурному катанні така помилка призвела до анулювання балів за весь елемент, адже мінімальною кількість обертів для неаксельних стрибків є три. Американка залишила лід у сльозах розчарування і за підсумками короткої програми посіла лише 13-те місце, хоча раніше вже встигла вибороти золото у командному заліку разом із партнерами по збірній США.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що тренерка з РФ влаштувала істерику через відсутність російського фігуриста на показових виступах на Олімпіаді. Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова розкритикувала організаторів Олімпіади в Італії за небажання запрошувати російського фігуриста Петра Гуменника на показові виступи.

