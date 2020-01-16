Вона полюбляє відверті фотосесії у бікіні. Шикарні світлини коханої бека «Аякса» Тальяфіко



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Ця красуня є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 184 тисяч підписників

Ніколас Тальяфіко - потенційно один з найбільш дорогих захисників Європи. Зокрема, за інформацією аргентинського видання El Intransigente, дортмундська «Борусія» готова заплатити за гравця 60 млн євро.

Кожне трансферне вікно активно обговорюються чутки про можливий перехід гравця «Аяксу» в ТОП-клуб

Все добре в бека «Аяска» і на особистому фронті: гравець зустрічається з ефектною блондинкою Карою Кальваньї.

Ця красуня славиться відмінною фігурою, яку вона підтримує в спортзалі. Також Каро допомагає порадами іншим дівчатам в питаннях фітнесу і здорового способу життя.

Варто зазначити, що Кальваньї є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 184 тисяч підписників.