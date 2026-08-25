Влада та Олександр Зінченки розмістили зворушливу «командну» світлину в подвійне свято

Для футбольного подружжя 24 серпня несе подвійний сенс

Лідер збірної України Олександр Зінченко з дружиною Владою Зінченко (Щегловою) поділилися фотографією у День незалежності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

На 24 серпня в пари випадає два свята. Окрім Акту проголошення незалежності України Зінченки вшановують й персональну дату. Саме в цей день вони пішли під вінець.

«Шість років в одній команді. З річницею весілля», – написала колишня телеведуча, додавши в допис емодзі сердечка.

У дописі з'явилися дві світлини подружжя. Перша – актуальне фото, на якому Зінченко тримає дружини на руках. На іншій світлині пара зображена в день весілля у чорно-білих барвах.

Про взаємини Зінченка та Щеглової стало відомо в 2019 році. Тоді ж футболіст зробив коханій пропозицію на столичному НСК «Олімпійський», а в наступному році вони побралися в Лондоні. Подружжя виховує доньок Єву та Лею.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

