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«Челсі» пішов на незвичний крок заради скорочення ростера: що чекає на Мудрика

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Челсі» пішов на незвичний крок заради скорочення ростера: що чекає на Мудрика
Михайло Мудрик перебуває в очікуванні своєї долі у «Челсі»
фото: ФК «Челсі», Shutterstock

Лондонський клуб намагається звільнитися від футболістів, на яких не розраховує Хабі Алонсо

«Челсі» перед стартом нового сезону Прем'єр-ліги під керівництвом Хабі Алонсо створив другу тренувальну групу для оптимізації складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail. 

Куди потрапив Михайло Мудрик?

Футболісти займаються окремо від основної команди, але на тих самих полях клубної бази в Кобгемі. До альтернативної групи потрапив 25-річний Михайло Мудрик, який відновив тренування після завершення терміну дискваліфікації через антидопінгове порушення.

Українець не входить до планів Алонсо на старт сезону, тому керівництво «Челсі» готове розглянути варіант із орендою Мудрика до завершення літнього трансферного вікна. Лондонці прагнуть знайти для вінгера клуб, де він зможе регулярно отримувати ігрову практику.

Разом із Мудриком у другій групі працюють Ніколас Джексон, Ліам Делап, Аксель Дісасі та Тосін Адарабіойо. Клуб шукає для них можливості продати або віддати футболістів в оренду. До альтернативних тренувань також залучали Денні Велбека та Джордана Хендерсона, які поступово набирають оптимальну форму.

Причина розділення складу

Проблемою лондонців є те, що команда величезний ростер. На офіційному сайті клубу наразі значиться одразу 41 футболіст першої команди, тому керівництво активно працює над продажами та орендами. Створення другої групи дозволяє «Челсі» уникнути практики, коли непотрібних тренеру гравців фактично ізолюють від основної команди. Головною метою клубу є скорочення складу до початку офіційних матчів сезону.

Нагадаємо, що «Мілан» готує масштабну чистку, після якої одразу вісім футболістів можуть залишити клуб. Новий головний тренер «Мілана» Рубен Аморім розпочав масштабну перебудову складу італійського гранда, окресливши на зустрічі з власником клубу Джеррі Кардінале футболістів, які не входять до його планів на новий сезон.

Теги: Хабі Алонсо Михайло Мудрик ФК Челсі

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