Одноклубник українця стане рекордсменом тамтешньої першості

Турецький «Трабзонспор» виділив колосальні кошти на виплати нападнику Мохамеду Салаху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KAP.

«Чорноморські шторми» днями закрили сенсаційний перехід єгиптянина. Колишній лідер англійського «Ліверпуля» уклав із «Трабзонспором» контракт на два роки. За його умовами Салах заробить щонайменше 17 млн євро за кожен сезон.

Зарплата нападника складе 10 млн на рік. «Чорноморські шторми» викладуть ще по сім мільйонів підйомних щороку. Окрім того, в договорі передбачили бонуси за ігрові досягнення Салаха. Також ветеран матиме 20 % від клубного виторгу за сувеніри та інші продукцію з власним прізвищем.

Нові одноклубника єгипетського вінгера значно поступаються йому за рівнем оплати праці. Зарплата півзахисника збірної України Руслана Маліновського, який також перейшов у «Трабзонспор» цього літа, складе 1,5 млн євро на рік. Ще 230 тисяч він зможе заробити бонусами.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

